https://ukraina.ru/20230918/1049485435.html

Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой

Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой - 18.09.2023 Украина.ру

Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой

Министерство обороны Болгарии проверяет сообщение об упавшем на черноморском побережье в северо-восточной части беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится в сообщении болгарского оборонного ведомства, распространенном 18 сентября

2023-09-18T10:14

2023-09-18T10:14

2023-09-18T10:14

новости

болгария

беспилотник

черное море

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О беспилотнике с прикрепленным к нему боеприпасом сообщили жители села Тюленово в Добричской области. БПЛА они обнаружили на берегу моря вечером 17 сентября.Утром следующего дня на место происшествия выехало специальное подразделение в составе пяти болгарских военнослужащих."Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", - говорится в заявлении минобороны.Неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или был вынесен течением, отмечают болгарские СМИ.Ранее представитель МИД Украины сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российский беспилотник якобы упал на территорию Румынии. Минобороны Румынии сначала назвало это сообщение фейком, а потом румынская сторона заявила об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.

https://ukraina.ru/20230908/1049272680.html

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новости, болгария, беспилотник, черное море