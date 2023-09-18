https://ukraina.ru/20230918/1049485435.html
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой - 18.09.2023 Украина.ру
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
Министерство обороны Болгарии проверяет сообщение об упавшем на черноморском побережье в северо-восточной части беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится в сообщении болгарского оборонного ведомства, распространенном 18 сентября
2023-09-18T10:14
2023-09-18T10:14
2023-09-18T10:14
новости
болгария
беспилотник
черное море
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О беспилотнике с прикрепленным к нему боеприпасом сообщили жители села Тюленово в Добричской области. БПЛА они обнаружили на берегу моря вечером 17 сентября.Утром следующего дня на место происшествия выехало специальное подразделение в составе пяти болгарских военнослужащих."Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", - говорится в заявлении минобороны.Неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или был вынесен течением, отмечают болгарские СМИ.Ранее представитель МИД Украины сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российский беспилотник якобы упал на территорию Румынии. Минобороны Румынии сначала назвало это сообщение фейком, а потом румынская сторона заявила об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.
https://ukraina.ru/20230908/1049272680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, беспилотник, черное море
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
Министерство обороны Болгарии проверяет сообщение об упавшем на черноморском побережье в северо-восточной части беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится в сообщении болгарского оборонного ведомства, распространенном 18 сентября
О беспилотнике с прикрепленным к нему боеприпасом сообщили жители села Тюленово в Добричской области. БПЛА они обнаружили на берегу моря вечером 17 сентября.
Утром следующего дня на место происшествия выехало специальное подразделение в составе пяти болгарских военнослужащих.
"Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", - говорится в заявлении минобороны.
Неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или был вынесен течением, отмечают болгарские СМИ.
Ранее представитель МИД Украины сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российский беспилотник якобы упал на территорию Румынии. Минобороны Румынии сначала назвало это сообщение фейком, а потом румынская сторона заявила об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.