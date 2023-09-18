Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой - 18.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой - 18.09.2023 Украина.ру
Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой
Министерство обороны Болгарии проверяет сообщение об упавшем на черноморском побережье в северо-восточной части беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится в сообщении болгарского оборонного ведомства, распространенном 18 сентября
2023-09-18T10:14
2023-09-18T10:14
новости
болгария
беспилотник
черное море
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О беспилотнике с прикрепленным к нему боеприпасом сообщили жители села Тюленово в Добричской области. БПЛА они обнаружили на берегу моря вечером 17 сентября.Утром следующего дня на место происшествия выехало специальное подразделение в составе пяти болгарских военнослужащих."Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", - говорится в заявлении минобороны.Неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или был вынесен течением, отмечают болгарские СМИ.Ранее представитель МИД Украины сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российский беспилотник якобы упал на территорию Румынии. Минобороны Румынии сначала назвало это сообщение фейком, а потом румынская сторона заявила об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.
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новости, болгария, беспилотник, черное море
Новости, Болгария, беспилотник, Черное море

Минобороны Болгарии сообщило об обнаруженном на берегу Черного моря БПЛА со взрывчаткой

10:14 18.09.2023
 
© CC0, Pixabayбеспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
беспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
© CC0, Pixabay
Читать в
Министерство обороны Болгарии проверяет сообщение об упавшем на черноморском побережье в северо-восточной части беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас. Об этом говорится в сообщении болгарского оборонного ведомства, распространенном 18 сентября
О беспилотнике с прикрепленным к нему боеприпасом сообщили жители села Тюленово в Добричской области. БПЛА они обнаружили на берегу моря вечером 17 сентября.
Утром следующего дня на место происшествия выехало специальное подразделение в составе пяти болгарских военнослужащих.
"Группа проведет осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", - говорится в заявлении минобороны.
Неясно, упал ли беспилотник на берег во время полета или был вынесен течением, отмечают болгарские СМИ.
Ранее представитель МИД Украины сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российский беспилотник якобы упал на территорию Румынии. Минобороны Румынии сначала назвало это сообщение фейком, а потом румынская сторона заявила об обнаружении на границе с Украиной обломков, которые могут быть частями БПЛА.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 15:45
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