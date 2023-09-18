https://ukraina.ru/20230918/1049481448.html

Начало осени в огне. Запад по-прежнему ищет способы "победить Путина"

Начало осени в огне. Запад по-прежнему ищет способы "победить Путина" - 18.09.2023 Украина.ру

Начало осени в огне. Запад по-прежнему ищет способы "победить Путина"

Вторая неделя осени-2023 выдалась на удивление стабильной. Не в смысле успокоения ситуации в зоне спецвоенной операции (СВО) России на Украине или поисков мира, а в том плане, что стороны конфликта методично делали свое дело

2023-09-18T13:13

2023-09-18T13:13

2023-09-18T14:14

эксклюзив

владимир скачко

украина

зарубежье

сша

россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049484040_0:55:780:494_1920x0_80_0_0_97467ebab99ec1cd88774841e9166f12.jpg.webp

Российские войска в СВО жили по принципу героев из народного фильма «28 панфиловцев» или экипажа русского танка «Алеша» уже во время СВО: «Сегодня за Родину помирать не надо, сегодня за Родину пожить надо. …И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жгем танки...». И действительно, правда, порой героически жгли, перемалывая все те «мясные» штурмы ВСУ, которые фюрер украинского народа Владимир Зеленский продолжал накатывать на российские позиции.Зеленскому и его кураторам-хозяевам из коллективного Запада во главе с США пришлось сложнее. Получив по носу на саммите «Большой двадцатки» и наблюдая за усиливающейся агонией монополярного мира, Запад, похоже, мучительно пережевывал свой пока единственный подвиг — то, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава ее МИД Анналена Бербок на прошедшей встрече G20 демонстративно отказались пожимать руку главе российский делегации и главе МИД России Сергею Лаврову.Помогло это Западу как рыбке зонтик, но теперь многие «херои» оттуда думают, как бы повторить его 19 сентября 2023 года, когда в Нью-Йорке начнется неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Уже известно, что в центре внимания президентов, премьеров и министров будет и конфликт вокруг Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже назвал его ключевым фактором в обострении геополитических разногласий.Но весь цимес ситуации в том, что в Нью-Йорк полетит и незадачливый фюрер украинского народа президент Владимир Зеленский, чтобы, как говорится, «на полях генассамблеи» встретиться с президентом США Джо Байденом, которого, предварительно приведя в чувство, привезут, говорят, в здание на берегу Ист-Ривера. Чтобы он, значит, развеялся малехо от угрозы импичмента и накрутил хвост нерадивому и на мало что способному, но порой взбрыкивающему от собственной мании величия «демократу с Днепра».В прошлый раз Зеленский уже выступал перед ООН по видеосвязи: ему, как герою антироссийского сопротивления, сдуру представили такую возможность. Теперь же вызвали на ковер лично. Но российскую делегацию возглавит все тот же министр Лавров, и мировые информпадальщики уже гадают, могут ли они с фюрером неонацистов оказаться за одним столом на заседании Совбеза ООН. И что может учинить этот политический недомерок с амбициями недолеченного в дурке Наполеона.Запад готов аплодировать любой выходке своего протеже. Потому что никаких других успехов в выполнении западной повестки в рамках СВО («нанести стратегическое поражение России») у него нет и не предвидится. Более того, глава Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн заявил, что предстоящие выступления Зеленского на Генассамблее и в Совбезе ООН могут только подсуропить ситуацию. Страны Глобального Юга, скорее всего, уверен Гоуэн, не поддержат Украину, если президент Украины будет настаивать на продолжении боевых действий. Он вызовет резкую реакцию развивающихся стран, входящих в так называемую G77 (бывший «третий мир»). Глобальный Юг уже недоволен тем, что на мероприятиях ООН бесконечно обсуждается Украина вместо работы над решением их многочисленных проблем. G77 в последнее время настаивает на начале процессе мирного урегулирования, чтобы украинский кризис не мешал полноценной работе ООН и та могла сконцентрироваться на решении их экономических и социальных проблем.Если так получится, то это будет продолжением тренда "Большой двадцатки" -- Запад теряет Глобальный Юг.И в Украине для Запада все безрадостно: все останавливающая и обещающая призрачное перемирие распутица пока не наступила. Следовательно, приходится интенсифицировать огонь и новую эскалацию. И Запад в этом деле старается изо всех сил – пытается давить на Россию со всех сторон.Во всяком случае, 17 сентября 2023 года в городе Бемово-Писке, расположенном в 80 км от границы с Калининградской областью, начались учения польских войск. Как анонсировали, задействованы около тысячи военных и 70 единиц техники, в том числе недавно закупленные новые танки из Южной Кореи К2 и американские танки Abrams, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.Причем сайт правительства Польши сообщил, что учения будут показательными. И будут называться красиво и даже немного романтично -- "Осенний огонь", а понаблюдать за ними смогут все желающие.Более того, поляки предлагают насладиться зрелищем работы новейшего вооружения во время боя, а гости учений смогут пообщаться с солдатами, узнать, как работает используемая ими техника, пострелять в мультимедийном тире, примерить на себя военное обмундирование, а также отведать блюда полевой кухни. Завершатся же учения парадом воинских подразделений. Так сказать, красота слаженности на закуску.Кроме того, минобороны Польши также, кроме танков Abrams и РСЗО HIMARS, планирует получить американские ударные вертолеты Apache. А министр обороны Польши Мариуш Блащак уже говорил, что вся эта техника должна закрыть восточный фланг страны, или так называемые "Брестские ворота".А чтобы понять общий западный настрой, сейчас как бы закамуфлированный под разговоры о заинтересованности Запада в перемирии в СВО, чтобы собраться с силами, нужно помнить, что недавно заявил глава военного комитета НАТО, адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр. Он традиционно уже посетовал, что объемы оружия и боеприпасов, которые нужны Украине, огромны. И что НАТО все чаще и настойчивее дает понять Киеву: военная поддержка Украине если и будет оказываться, то вовсе не в безграничных объемах, как на то рассчитывают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, так как военному блоку требуются от ВСУ результаты, а спустя 3,5 месяца с начала украинского контрнаступления этими результатами армия Украины похвастать не может.А значит, растет разочарование, которое ведет к нежеланию генералов НАТО поставлять в Украину оружие. Генералы исходят из того, что при попытке удовлетворить запросы Киева нужно учитывать еще и такой фактор как собственная национальная безопасность, совокупность региональных рисков.Однако НАТО все равно изловчится и будет гнать оружие в Украину. "Это еще одна вещь, которую мы видим на войне. Я бы сказал, что это не ново само по себе, но масштаб и объем того, что используется, выходит за рамки наших производственных возможностей. Сейчас мы отдаем оружие и одновременно заказываем новое. И это не сбалансированно. Поэтому МЫ ПРИЗЫВАЕМ ИНДУСТРИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВА К БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫМ ДЕБАТАМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ (выделено мною. Авт.)", -- сказал адмирал. И сказано это было в норвежской столице Осло на конференции начальников генштабов стран военного блока. Следовательно, это общая позиция почти всех военачальников НАТО.Тот же Роб Бауэр, кстати, анонсировал проведение Steadfast Defender, самых крупных военных учений со времен холодной войны, которые состоятся в 2024 году на территориях Германии, Польши и стран Балтии. В общей сложности в маневрах примут участие свыше 40 тысяч человек. "Президент Путин хотел разделения НАТО и приложил все усилия, чтобы добиться этого. И все же мы стоим здесь более сплочены, чем когда-либо", — пугал всех адмирал Бауэр.Но это в будущем. А уже сейчас, с 9 по 23 сентября под командованием военно-морского флота Германии проводятся учения НАТО Nothern Coast в странах Балтии. И по словам военного эксперта Алексея Суконкина, эти учения направлены против России и призваны укрепить позиции Альянса в регионе. По его словам, опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, так как оснащен всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов и с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.Кроме того, начиная с 11 сентября и по сей день США проводят совместные военные учения с Арменией на базе учебного центра "Зар". Цель их -- повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.После визита в Киев главы МИД Германии Бербок стало понятно, что и эта страна, ведомая столь эксцентричными и не очень умными людьми, не может противостоят напору киевских "ястребов войны" и скоро откроет свои военные арсеналы самого страшного свойства – передаст дальнобойные ракеты Taurus.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, как известно, поставил рекорд циничного и одновременно агрессивного попрошайничества, когда заявил офигевшей Анналене: "Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря". А его зам Андрей Мельник, экс-посол Украины, который в Берлине кошмарил всех получше базарного скандалиста, написал в ответ немецким депутатам и политикам Германии, выступившим против поставок Украине кассетных боеприпасов: "Идите к черту со своими советами".Ну а их шеф – президент Зеленский, как известно, вообще пригрозил всем европейцам скопом: сокращение помощи может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, они могут взбунтоваться и достопочтенные бюргеры должны будут ходить по улицам немецких городов и оглядываться. И просто интересно, повторит ли он этот тезис, выступая в ООН?Многие уверены и в том, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. А телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников, которые знакомы с ходом обсуждения о передаче Киеву ракет, сообщает об этом, как об уже решенном, хотя пока и официально не оформленном деле. Передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Госдеп и Пентагон после нескольких месяцев запросов со стороны Украины.Той же точки зрения придерживается и газета Financial Times, которая, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена, пишет, что глава Белого дома приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS. Ибо сталкивается с растущим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют передачу Украине ракет дальнего радиуса действия.Тактический же ракетный комплекс ATACMS (Army TACtical Missile System) имеет максимальную дальность поражения в 300 км. И ориентир в его приобретении Киевом поставил сам Зеленский, когда сказал как-то в недавнем интервью CNN: "Я думаю, он (Байден) может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS. Что касается ATACMS, я буду говорить с президентом Байденом снова, это не первые переговоры. Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью".Отгораживаются от России и в то же время окружают ее стеной потенциального военного огня и другие соседи. В частности Латвия и Эстония решили, что закупят в Германии системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM за 400 млн евро. Министры обороны двух стран Инара Мурниеце и Ханно Певкур подписали в Германии соглашение об этом. "Развитие национальной обороны Эстонии достигло новой вехи с соглашением о центральной противовоздушной обороне. Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба с точки зрения, как национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества", – заявил министр обороны Эстонии Певкур.Его латвийская коллега Мурниеце промолчала и 15 сентября сего года ушла зачем-то в отставку, но дело-то сделано. А в прошедший понедельник эта же парочка уже подписала документ о намерении Эстонии и Латвии присоединиться к системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит".Тоже красиво, согласитесь, звучит. Но жить-то страшно. Особенно если помнить, что, как сообщил телеканал Fox News, США потратили на украинский конфликт свыше 100 млрд долларов. Конкретно -- на военную, экономическую и гуманитарную помощь украинцам США выделили 110,97 млрд. долларов, из которых 101,2 миллиарда уже были потрачены. И это без тех 24 млрд долларов, которые Байден запросил у конгресса на Украину в прошлом месяце на будущий год.И надежда лишь на то, что в США победит на президентских победит Дональд Трамп и, как уверена газета The Washington Post, оставит Киев без американской поддержки, а союзная Европа самостоятельно конфликт не вытянет финансово.И многие другие американские эксперты уверены, что США, которые при Байдене за полтора года конфликта прислали Украине помощь на 75 млрд. долл (почти половину от общей суммы, выделенной Израилю с 1948 года), при Трампе получат вето на дальнейшие поставки военной и гуманитарной помощи Украине. А значит, хотя европейские лидеры и заявляют об увеличении военных бюджетов, всем их стараниям не сравниться с объемами поставок от США, что бы там ни писали СМИ и ни говорили политики.The Washington Post сетует, что без постоянной поддержки Вашингтона перспективы на выживание у Киева стремительно сократятся, Европа не сможет заполнить брешь в финансировании ВСУ и киевского режима, и это сильно сыграет на руку Кремлю. И прогнозирует: когда обороноспособность Украины ослабнет, конфликт превратится в бойню.Но хуже всех, как всегда, Украине. И Зеленскому, который вынужден будет отвечать на вопрос бывшего советника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, который уверен, что Украина теряет в войне 1 миллион мужчин в год, а это приближает ее конец как государства. "Через шесть лет мужчин на Украине не останется. Их всего пять миллионов есть, которых можно теоретически призвать. Вот цена того, что делает нынешнее руководство во главе с Зеленским. А давал ли кто-то Зеленскому мандат на уничтожение украинских мужчин? Я думаю, нет. Ему давали мандат на мир, он обещал, что будет мир, что войны не будет, то есть он обманул, как и во всем", -- сказал он.А Зеленскому на это ответить нечем. И нельзя отвечать – Запад не дает…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230917/1049464249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, владимир скачко, украина, зарубежье, сша, россия, спецоперация