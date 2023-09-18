https://ukraina.ru/20230918/1049479937.html

Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя

Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя - 18.09.2023 Украина.ру

Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя

У Киева не получается "подтянуть" к реализации своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 18 сентября РИА Новости

2023-09-18T07:39

2023-09-18T07:39

2023-09-18T07:39

"формула мира"

небензя

оон

новости

украина

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"Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. <...> Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности", - сказал Небензя.Он призвал сверять с фактами всё, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского".В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.

https://ukraina.ru/20230831/1049079129.html

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"формула мира", небензя, оон, новости, украина