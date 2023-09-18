Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя - 18.09.2023 Украина.ру
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Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя - 18.09.2023 Украина.ру
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
У Киева не получается "подтянуть" к реализации своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 18 сентября РИА Новости
2023-09-18T07:39
2023-09-18T07:39
"формула мира"
небензя
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новости
украина
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"Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. &lt;...&gt; Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности", - сказал Небензя.Он призвал сверять с фактами всё, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского".В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
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"формула мира", небензя, оон, новости, украина
"формула мира", Небензя, ООН, Новости, Украина

Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя

07:39 18.09.2023
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP / Seth Wenig
Читать в
У Киева не получается "подтянуть" к реализации своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 18 сентября РИА Новости
"Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. <...> Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности", - сказал Небензя.
Он призвал сверять с фактами всё, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского".
В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского.
В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 19:23
Лавров объяснил, почему "формула мира" Зеленского заведомо провальна Так называемая „формула мира“ Зеленского неприемлема, ультимативна и заведомо провальна. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом
 
"формула мира"НебензяООННовостиУкраина
 
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