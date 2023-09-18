https://ukraina.ru/20230918/1049479937.html
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя - 18.09.2023 Украина.ру
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
У Киева не получается "подтянуть" к реализации своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 18 сентября РИА Новости
2023-09-18T07:39
2023-09-18T07:39
2023-09-18T07:39
"формула мира"
небензя
оон
новости
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. <...> Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности", - сказал Небензя.Он призвал сверять с фактами всё, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского".В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
https://ukraina.ru/20230831/1049079129.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"формула мира", небензя, оон, новости, украина
"формула мира", Небензя, ООН, Новости, Украина
Украине не удалось привлечь к "формуле мира" ООН и нейтральные страны - Небензя
У Киева не получается "подтянуть" к реализации своей "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает 18 сентября РИА Новости
"Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. <...> Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности", - сказал Небензя.
Он призвал сверять с фактами всё, что украинцы говорят по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского".
В конце июня в Копенгагене состоялись переговоры по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского.
В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.