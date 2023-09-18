Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области - 18.09.2023 Украина.ру
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Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области
Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области - 18.09.2023 Украина.ру
Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили ракетный удар украинских войск по городу Токмак Запорожской области. Об этом вечером 17 сентября сообщили в администрации региона
2023-09-18T07:27
2023-09-18T07:28
беспилотник
дроны
запорожская область
новые регионы
новости
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"В 21.15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ", - говорится в материале администрации.По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
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беспилотник, дроны, запорожская область, новые регионы, новости
беспилотник, дроны, Запорожская область, Новые регионы, Новости

Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на город в Запорожской области

07:27 18.09.2023 (обновлено: 07:28 18.09.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевые стрельбы ЗРС С-300 на полигоне Ашулук
Боевые стрельбы ЗРС С-300 на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили ракетный удар украинских войск по городу Токмак Запорожской области. Об этом вечером 17 сентября сообщили в администрации региона
"В 21.15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ", - говорится в материале администрации.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
07:11
Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в СевастополеОбломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
 
беспилотникдроныЗапорожская областьНовые регионыНовости
 
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