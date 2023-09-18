https://ukraina.ru/20230918/1049478793.html

Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться?

Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться? - 18.09.2023 Украина.ру

Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться?

Год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская экономика "разорвана в клочья", и что российские военные достают чипы из стиральных машин и холодильников, чтобы отремонтировать военную технику. Тогда её слова встретили аплодисментами.

2023-09-18T04:13

2023-09-18T04:13

2023-09-18T04:13

эксклюзив

россия

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Сегодня же на Западе признают, что производство крылатых ракет в России за последние месяцы только выросло, танков тоже делается существенно больше, чем до начала СВО, а к 2030 г. российские производители смогут выпускать до 2 млн снарядов в год. Согласно ожиданиям правительства, российская экономика в нынешнем году продемонстрирует рост. При этом наиболее экономически развитая страна Евросоюза, Германия, наоборот, ждёт спада.Отдельные американские эксперты пишут о том, что российские вооружённые силы сейчас существенно слабее, чем до начала СВО, из-за потерь личного состава и техники. Осенью прошлого года главком ВСУ Ростислав Залужный утверждал, что кадровая российская армия вообще уничтожена. Однако то, что мы можем наблюдать сегодня на фронте, однозначно говорит об обратном – армия выглядит намного более убедительно, нежели год назад, что признаёт и противник.Кроме того, те процессы, которые сейчас идут в российской промышленности, тоже внушают осторожный оптимизм – по ряду важных позиций (к примеру, в авиастроении) происходит локализация, создаётся самодостаточное производство. В этом плане нынешняя санкционная война оказалась для России куда полезнее, чем "сытые нулевые", когда вся технологическая продукция закупалась на Западе.В 2019 году крупнейший американский аналитический центр RAND corporation выпустил доклад, посвящённый противодействию России, в котором предлагалось превратить Донбасс в то, чем для СССР стал Афганистан. Вообще, желание втянуть РФ в войну, которая, по мысли западных стратегов, должна её ослабить или вообще разрушить, давно стало для многих американских и британских аналитиков своеобразной сверхценной идеей. Однако, как показывает практика, когда Россия воюет, она развивается, и по итогам победоносных для себя войн, даже самых кровопролитных, она традиционно приобретает больше, чем теряет.К примеру, Франция, начиная с XVIII века, постоянно науськивала против России Швецию. Но серия русско-шведских войн привели к тому, что Российская империя стала главной силой на Балтике, включила в свой состав Финляндию и навсегда вычеркнула Швецию из списка претендентов на звание великой державы.Кроме того, Британия и Франция постоянно поддерживали и подпитывали Османскую империю, которая с конца XVII века начала неумолимо деградировать. Основной их целью было заставить Турцию постоянно воевать с Россией для ослабления последней. Однако именно благодаря русско-турецким войнам Российская империя приобрела ряд ключевых территорий и стала одним из самых могущественных государств мира. Даже Берлинский трактат 1878 года, который принято считать дипломатическим поражением России, принёс ей, во-первых, территориальные приобретения, а, во-вторых, выгодную стартовую площадку для распространения и закрепления влияния на Балканах (другое дело, что воспользоваться ей она не сумела). Да и в целом основная масса спровоцированных конкурентами Российской империи войн заканчивались упрочнением её положения и повышением веса в европейских и мировых делах.Были, разумеется, и исключения. Русско-японская война, когда на стороне Японии стояла Британия, закончилась для России тяжёлым поражением. Отдельно следует вспомнить катастрофу при Цусиме, когда российский военно-морской флот, на тот момент являвшийся неотъемлемым атрибутом любой державы мирового значения, перестал существовать буквально за один день. Однако поражение в той войне было обусловлено не столько чисто военными причинами, сколько отсутствием политической воли к продолжению боевых действий. Государство было охвачено структурным кризисом, по всей стране бушевали восстания, известные в советской историографии как "Революция 1905 года". В этой ситуации Санкт-Петербург решил смириться с поражением, что в итоге привело к крайне неприятным политическим последствиям.О том, в какой степени "партнёры" России втянули её в Первую мировую, можно дискутировать долго, однако представляется, что не принять в ней участие она не могла, причём сделать это было возможно исключительно на той стороне и в той конфигурации, которая и сложилась к лету 1914 года. И опять же, то, чем в итоге всё закончилось, было обусловлено отнюдь не военной ситуацией или состоянием экономики. Россия остановилась в шаге от победы, и, опять же, причиной тому был паралич политической воли.То, что в годы Второй мировой Англия и США поддерживали СССР, отнюдь не отменяло того, что в межвоенный период они всеми возможными способами направляли гитлеровскую агрессию на восток. Великая Отечественная война унесла жизни почти 30 млн советских граждан, однако по её итогам СССР стал не только одной из двух мировых супердержав, но и технологическим и научным гигантом. "Холодная война", в числе прочего, представляла собой целую серию попыток обеих её сторон вовлекать оппонентов в самые разные конфликты, действуя чужими руками. И в США до сих любят вспоминать Афганистан, ставя себе в заслугу то, что афганская война привела СССР к распаду.Это, разумеется, неправда: афганскую компанию Союз вёл в целом успешно, и к развалу государства происходящее в Афганистане имело достаточно опосредованное отношение. Советские войска были выведены оттуда добровольно, и это даже близко не напоминало то, как в недавнем прошлом оттуда уходили американцы.И вот, наконец, Запад вновь поставил на военный конфликт как на средство ослабления России и истощения её ресурсов. В качестве непосредственного исполнителя была выбрана Украина. Однако те трансформации, через которые сейчас проходит Россия, могут привести к результату, прямо противоположному тому, что желают её противники. Из украинской истории Россия может выйти с самодостаточной экономикой и промышленностью, более сильной армией и принципиально иным внешнеполитическим статусом – а именно в ранге одного из полюсов того самого многополярного мира, о котором так модно нынче говорить. И всё дело, опять же, в наличии политической воли.То есть, исторически попытки втянуть Россию в войну редко приводили Запад к желаемым итогам. Урок, скорее, состоит в том, что если вооружённое противостояние уже началось, главное его не проиграть – особенно когда это происходит по политическим, а не по сугубо военным причинам.

https://ukraina.ru/20230907/1049233130.html

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2023

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

эксклюзив, россия