"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым
Лелека-100
Крым не даёт покоя киевским террористам
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 1.15 мск. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым",- сказано в официальном сообщении.
Чуть позже Минобороны России опубликовало сообщение об уничтожении 17 сентября с 1.45 до 2.20 мск четырёх украинских БПЛА самолётного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.
Ранее киевские политики анонсировали усиление военных ударов по России с применением БПЛА. Британия, Франция и друге государства НАТО поставляют на Украину широкий ассортимент беспилотных аппаратов, применяемых в террористических целях.