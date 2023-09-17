https://ukraina.ru/20230917/1049466886.html

"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым

"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым - 17.09.2023 Украина.ру

"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым

Крым не даёт покоя киевским террористам

2023-09-17T12:12

2023-09-17T12:12

2023-09-17T12:12

минобороны рф

новости

крым

бпла

беспилотники

терроризм

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Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 1.15 мск. Об этом сообщает Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым",- сказано в официальном сообщении.Чуть позже Минобороны России опубликовало сообщение об уничтожении 17 сентября с 1.45 до 2.20 мск четырёх украинских БПЛА самолётного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.Ранее киевские политики анонсировали усиление военных ударов по России с применением БПЛА. Британия, Франция и друге государства НАТО поставляют на Украину широкий ассортимент беспилотных аппаратов, применяемых в террористических целях.

https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html

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минобороны рф, новости, крым, бпла, беспилотники, терроризм