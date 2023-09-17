ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники
Опозорившись с обещаниями захватить Крым весной-летом 2023 года, киевский режим атакует полуостров дронами
Очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в официальном сообщении.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в официальном сообщении.
Атака дронов происходила с 1.45 до 2.20 мск. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.