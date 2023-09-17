ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру
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ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники
ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру
ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники
Опозорившись с обещаниями захватить Крым весной-летом 2023 года, киевский режим атакует полуостров дронами
2023-09-17T12:00
2023-09-17T12:00
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Очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в официальном сообщении.Атака дронов происходила с 1.45 до 2.20 мск. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.
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пво, новости, украина, бпла, крым, минобороны рф
ПВО, Новости, Украина, БПЛА, Крым, Минобороны РФ

ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники

12:00 17.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Украина.ру
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Опозорившись с обещаниями захватить Крым весной-летом 2023 года, киевский режим атакует полуостров дронами
Очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в официальном сообщении.
Атака дронов происходила с 1.45 до 2.20 мск. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.
Михаил Подоляк
1 сентября, 20:03
Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –ПодолякКоличество ударов беспилотников по России будет расти, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters
 
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