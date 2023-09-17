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ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники

ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники - 17.09.2023 Украина.ру

ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники

Опозорившись с обещаниями захватить Крым весной-летом 2023 года, киевский режим атакует полуостров дронами

2023-09-17T12:00

2023-09-17T12:00

2023-09-17T12:00

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Очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации пресечена в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - сказано в официальном сообщении.Атака дронов происходила с 1.45 до 2.20 мск. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20230901/1049109436.html

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пво, новости, украина, бпла, крым, минобороны рф