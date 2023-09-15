https://ukraina.ru/20230915/1049451623.html

British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии

British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии - 15.09.2023 Украина.ру

British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии

Торговые марки табачной компании не исчезнут с рынков Союзного государства России и Белоруссии

2023-09-15T20:35

2023-09-15T20:35

2023-09-15T20:35

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антироссийские санкции

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Табачная компания British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сказано в кратком сообщении на сайте BAT."Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в официальном сообщении.Торговые марки табачной компании перейдут к новому собственнику - группы компаний ITMS. Они по-прежнему будут присутствовать на рынках Союзного государства России и Белоруссии.Многие компании были вынуждены "прекратить деятельность на территории России" под давлением западных правительств, объявивших о новых антироссийских санкциях поле начала СВО. С огромными убытками и ещё большей упущенной выгодой, с подготовленными для конкурентов нишами западные компании не только свернули свои дела, но и развеяли миф о "невидимой руке рынка".

https://ukraina.ru/20191108/1025605451.html

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новости, рынок, экономика, либералы, либерализм, россия, белоруссия, союзное государство, табак, антироссийские санкции, санкции