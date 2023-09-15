https://ukraina.ru/20230915/1049451623.html
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии - 15.09.2023 Украина.ру
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
Торговые марки табачной компании не исчезнут с рынков Союзного государства России и Белоруссии
2023-09-15T20:35
2023-09-15T20:35
2023-09-15T20:35
новости
рынок
экономика
либералы
либерализм
россия
белоруссия
союзное государство
табак
антироссийские санкции
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Табачная компания British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сказано в кратком сообщении на сайте BAT."Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в официальном сообщении.Торговые марки табачной компании перейдут к новому собственнику - группы компаний ITMS. Они по-прежнему будут присутствовать на рынках Союзного государства России и Белоруссии.Многие компании были вынуждены "прекратить деятельность на территории России" под давлением западных правительств, объявивших о новых антироссийских санкциях поле начала СВО. С огромными убытками и ещё большей упущенной выгодой, с подготовленными для конкурентов нишами западные компании не только свернули свои дела, но и развеяли миф о "невидимой руке рынка".
https://ukraina.ru/20191108/1025605451.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рынок, экономика, либералы, либерализм, россия, белоруссия, союзное государство, табак, антироссийские санкции, санкции
Новости, рынок, экономика, либералы, либерализм, Россия, Белоруссия, Союзное государство, табак, антироссийские санкции, санкции
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
Торговые марки табачной компании не исчезнут с рынков Союзного государства России и Белоруссии
Табачная компания British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сказано в кратком сообщении на сайте BAT.
"Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в официальном сообщении.
Торговые марки табачной компании перейдут к новому собственнику - группы компаний ITMS. Они по-прежнему будут присутствовать на рынках Союзного государства России и Белоруссии.
Многие компании были вынуждены "прекратить деятельность на территории России" под давлением западных правительств, объявивших о новых антироссийских санкциях поле начала СВО. С огромными убытками и ещё большей упущенной выгодой, с подготовленными для конкурентов нишами западные компании не только свернули свои дела, но и развеяли миф о "невидимой руке рынка".