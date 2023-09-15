British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии - 15.09.2023 Украина.ру
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British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии - 15.09.2023 Украина.ру
British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
Торговые марки табачной компании не исчезнут с рынков Союзного государства России и Белоруссии
2023-09-15T20:35
2023-09-15T20:35
новости
рынок
экономика
либералы
либерализм
россия
белоруссия
союзное государство
табак
антироссийские санкции
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Табачная компания British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сказано в кратком сообщении на сайте BAT."Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в официальном сообщении.Торговые марки табачной компании перейдут к новому собственнику - группы компаний ITMS. Они по-прежнему будут присутствовать на рынках Союзного государства России и Белоруссии.Многие компании были вынуждены "прекратить деятельность на территории России" под давлением западных правительств, объявивших о новых антироссийских санкциях поле начала СВО. С огромными убытками и ещё большей упущенной выгодой, с подготовленными для конкурентов нишами западные компании не только свернули свои дела, но и развеяли миф о "невидимой руке рынка".
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новости, рынок, экономика, либералы, либерализм, россия, белоруссия, союзное государство, табак, антироссийские санкции, санкции
Новости, рынок, экономика, либералы, либерализм, Россия, Белоруссия, Союзное государство, табак, антироссийские санкции, санкции

British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии

20:35 15.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗапрет на курение в общественных местах вводится с 1 июня
Запрет на курение в общественных местах вводится с 1 июня - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Торговые марки табачной компании не исчезнут с рынков Союзного государства России и Белоруссии
Табачная компания British American Tobacco завершила сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сказано в кратком сообщении на сайте BAT.
"Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в официальном сообщении.
Торговые марки табачной компании перейдут к новому собственнику - группы компаний ITMS. Они по-прежнему будут присутствовать на рынках Союзного государства России и Белоруссии.
Многие компании были вынуждены "прекратить деятельность на территории России" под давлением западных правительств, объявивших о новых антироссийских санкциях поле начала СВО. С огромными убытками и ещё большей упущенной выгодой, с подготовленными для конкурентов нишами западные компании не только свернули свои дела, но и развеяли миф о "невидимой руке рынка".
Изготовление сигарет - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 11:58
British American Tobacco восстановит производство на Украине после встречи с ЗеленскимС 8 ноября British American Tobacco вновь запустит производство на фабрике В.А.Т.-Прилуки. Об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на гендиректора компании Саймона Уэлфорда
 
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21:06Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
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