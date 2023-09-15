"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049439783.html
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина - 15.09.2023 Украина.ру
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-09-15T14:53
2023-09-15T14:53
дмитрий песков
следствие
пригожин
новости
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg
"Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков.Ранее он отмечал, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ.По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
https://ukraina.ru/20230828/1048981634.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_a7d8630eb871fc88ffbe4a804e46d6c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, следствие, пригожин, новости, самолет
Дмитрий Песков, следствие, Пригожин, Новости, самолет

"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина

14:53 15.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков.
Ранее он отмечал, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:28
Путин принес соболезнования семье Пригожина — КремльПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
 
Дмитрий ПесковследствиеПригожинНовостисамолет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52"Будто гуляю по Москве": украинскую блогершу привела в бешенство русскоговорящая Варшава
15:49Украинская ведущая, оскорбившая Ангелину Вовк, получила срок
15:29Штурмовые группы ВСУ уничтожены на Северском направлении - МО
15:28МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срок
15:27Afrique française, adieu! Макрон теряет остатки колониальной империи
15:23Утонувшие в пустыне. Развалив Ливию, Запад продолжает убивать ее жителей
15:22Ксавье Моро: Распутица и холода откроют для "Ланцетов" сезон охоты на артиллерию ВСУ
15:14Донецкие артисты показали таганрогскому "Знаку почета" свои "Наливные яблоки"
15:12Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентября
15:12Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
15:03Какую информационную бомбу подготовил Илон Маск и что изменил приезд Ким Чен Ына - Дробницкий. Видео
15:02"Аль-Каида"* пригрозила атаками по ведомствам Франции и Швеции – Le Figaro
14:53"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
14:36Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"
14:33Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО
14:29Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
14:21Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга
14:07Нестор Шуфрич – всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и Арестовича
14:03"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
13:47Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
Лента новостейМолния