https://ukraina.ru/20230915/1049439783.html
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина - 15.09.2023 Украина.ру
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-09-15T14:53
2023-09-15T14:53
2023-09-15T14:53
дмитрий песков
следствие
пригожин
новости
самолет
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"Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков.Ранее он отмечал, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ.По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
https://ukraina.ru/20230828/1048981634.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, следствие, пригожин, новости, самолет
Дмитрий Песков, следствие, Пригожин, Новости, самолет
"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина
В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков.
Ранее он отмечал, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.