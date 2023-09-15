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Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентября

Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентября - 15.09.2023 Украина.ру

Вор из Киева, ревизор из Вашингтона и предатель из Пентагона. Что говорили об Украине в мире 15 сентября

Пятница, 15 сентября, принесла много политических и неполитических, уголовных хлопот Украине, о чем активно со страниц (в том числе, электронных) сообщили мировые СМИ

2023-09-15T15:12

2023-09-15T15:12

2023-09-15T15:12

эксклюзив

зарубежье

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Замминистра - ворВысший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего замминистра здравоохранения Украины Максима Степанова. Политика обвиняют в хищении порядка 12,2 миллионов долларов (450 млн гривен). Такую сумму Степанов присвоил себе, находясь на должности директора госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".Эксдиректор на предприятии проводил различные финансовые махинации: закупал материалы для комбината не напрямую у производителей, а у зарегистрированной им в Эстонии компании. Таким образом, цены на полиграфию завышались в 4-6 раз. Это позволило скопить на эстонских счетах сумму практически в полмиллиарда гривен.“13 сентября 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемому в присвоении и легализации полмиллиарда гривен”, - сообщает Телеграмм–канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.По итогам доводов прокурора суд избрал Степанову меру пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что бывший замминистра здравоохранения в начале этого года покинул Украину. После задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, - сообщают в САП.Ревизор из СШАПентагон направил на Украину старшего представителя управления генерального инспектора, который должен разобраться с завышением цен на поставленную США украинской армии военную технику.По сообщениям ведомства, старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по Украине на данный момент дислоцируется в посольстве США в Киеве (имя его не сообщается). В документе уточняется, что кроме него на помощь "для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы" направят дополнительный персонал.Такая ревизия вызвана беспокойством большинства республиканцев – они призывают США к усилению контроля за поставляемыми на Украину средствами, сетуя на то, что с момента начала правления администрации Байдена помощь Украине составила более 43,7 миллиарда долларов.Так, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что он не поддерживает карт-бланш на Украине.“Мы потратили здесь 100 миллиардов долларов, хотим победить. Я думаю, что действия, предпринятые президентом Байденом, слишком запоздали”, - подчеркнул Маккарти.В связи с этим наблюдательный орган Пентагона создает в Украине новую команду для мониторинга продолжающейся помощи США в обеспечении безопасности Киева, передает CNN.Как сообщила пресс-секретарь офиса генерального инспектора Меган Рид, это будет первый раз, когда сотрудники ведомства будут базироваться на территории Украины с момента начала проведения спецоперации.Генерал, засветивший секретную карту“Ни один другой американец не был более глубоко вовлечен в войну на Украине, чем генерал Марк Милли”, - сообщает CBS News. Только подобная заинтересованность может быть чревата негативными последствиями для самой Украины. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов Милли, проведя под землей несколько часов в сверхсекретном штабе Пентагона, куда пропустили журналистов, продемонстрировал средствам массовой информации карту оперативной обстановки фронта.Как утверждает Милли на экранах командного центра показывают "мучительный ход" украинского наступления. По некоторым предположениям, на экране видны Ореховское и Времьевское направления с демонстрацией сосредоточения украинской военной силы. Генерал отмечает, что: “туман и трения войны всегда присутствуют, но наши информационные системы довольно хороши”. Карта была засвечена в СМИ и теперь, вполне вероятно, стала достоянием Генерального штаба ВС РФ, которые могут теперь нанести удары по указанным там точкам дислокации подразделений ВСУ. Между Украиной и США похоже в результате назревает скандал.

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эксклюзив, зарубежье