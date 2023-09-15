Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга - 15.09.2023 Украина.ру
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Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга
Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга - 15.09.2023 Украина.ру
Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга
В пятницу, 15 сентября, в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд резонансных заявлений, касающихся Москвы, Киева и международной повестки
2023-09-15T14:21
2023-09-15T15:16
эксклюзив
сергей лавров
мид
украина
россия
зерновая сделка
северный поток-2
северный поток
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Заговор, поощряющий радикаловГлавная цитат из его выступления — о «заговоре»:«Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор, наблюдаются попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову», — сказал Лавров.Авторами этого «заговора» глава дипведомства называет США и Великобританию, напоминая, что подобные методы Вашингтон и Лондон применяли в начале украинского конфликта (то есть в 2014 году), и в других странах.«Они инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота».Власти, пришедшие на Украине в результате переворота 2014 года, последовательно предпринимали шаги, которые теперь делают переговоры практически невозможными, Лавров перечислил их:Среди прочего — репрессивные и антиконституционные законы против прав русскоязычных граждан Украины, легализация и покровительство праворадикальным группировкам (например, «Правому сектору»*), а также другие шаги, которые российский МИД трактует как русофобские и расистские.— Россия готова реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась, заверил Лавров.Он напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с РФ и лично главой государства Владимиром Путиным.Все мирные предложения третьих стран по урегулированию конфликта Москва поддерживает и не отвергает, подчеркнул глава дипломатии: в МИД готовы встретиться с посланником Ватикана, который планирует приехать в Россию с визитом:«Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать».Нефть и зерноДве другие актуальные темы, упомянутые Лавровым, — Черноморская продовольственная инициатива «зерновая сделка» и теракты на нефтепроводах «Северные потоки» в Германии:Специалистов из России, в частности, «Газпрома», к расследованию не допустили, но многочисленные версии немецкого следствия на данный момент сошлись к внезапному обвинению Украины.Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило «о предполагаемой роли Украины» в терактах на газопроводах. Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об «украинском следе» стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и президента Джо Байдена к диверсии.«Теперь уже говорят, что некие пять или шесть украинцев, о которых ни Зеленский, ни кто-либо еще вообще не знал, просто решили из любви к искусству похулиганить и организовать такой теракт», — прокомментировал Лавров.Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Байден, участвовал в «проекте» и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Многие эксперты отмечали, что Вашингтон является единственным выгодополучателем от этих терактов, в частности, в связи с продажей сжиженного природного газа (СПГ) европейским странам.— «Украинские власти в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку предлагают "забыть про русских". Киевский режим на это заявляет: "Мы никогда не согласимся на возобновление этой сделки таким образом, чтобы и российское зерно, и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций". То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит: забудьте про русских».В этом отношении Лавров отметил неоднозначность позиции ООН: с одной стороны, организация заверяет, что все условия будут выполняться, в том числе и российские; с другой – закрывает глаза на саботаж ряда соглашений со стороны Украины.У Киева на этот счет стандартный ответ: Украина подписывала «зерновую сделку» с ООН и Турцией, не заключая никаких договоренностей с РФ.Друзья и жулики— Запад прямым жульничеством пытается перетянуть страны глобального большинства в сторону поддержки «формулы мира» Зеленского.«И в последнее время [государства Запада] стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прям совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми.То, что это жульничество прямое, объяснять не надо. Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: "Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки"», — объяснил Лавров.В конце августа американский еженедельник Newsweek опубликовал интервью со старшим научным сотрудником Тихоокеанского исследовательского форума Акхилом Рамешем, который заявил: укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за глобальный Юг.Эта тема в первые недели сентября поднималась неоднократно на фоне военного переворота в Нигере, саммита G20 в Нью-Дели и участия в нем Африканского союза.«Сегодня Африка делает новый поворот от неоколониализма. И разворачивается удивительное противостояние между тактическим кредитно-денежным соблазном многих африканских лидеров получить деньги и порешать сиюминутные конъюнктурные проблемы и стратегическим выбором в создании подлинно независимых, суверенных государств», — написал в материале для издания Украина.ру обозреватель Владимир Скачко.«И в битву за Африку уже включились все ведущие игроки современной геополитики, в том числе и Россия. Наряду с ЕС, США, Китаем. И пока неясно, что пересилит — сиюминутные деньги или вечные мысли на перспективу. Денег у России немного, но идея свободы и суверенитета тоже дорогого стоят. Ну а для Украины все звучит как сказка, но именно в ней — намек, добрым молодцам урок…» — пишет автор статьи.Совсем скоро, 19 сентября, стартует неделя высокого уровня в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию, направленную в Нью-Йорк, возглавит Лавров, мероприятие также планирует посетить Зеленский.Издание Politico подчеркнуло этот момент в своем материале: Лавров и Зеленский в Нью-Йорке могут оказаться за одним столом:Politico отмечает, что участие в Ассамблее — еще одна, очередная попытка украинского президента, склонить на сторону Киева как можно больше стран, в то время как желающий «пойти дальше риторики и наказать Россию» становится все меньше.* Запрещенная в РФ организация.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сергей лавров, мид, украина, россия, зерновая сделка, северный поток-2, северный поток
Эксклюзив, Сергей Лавров, МИД, Украина, Россия, зерновая сделка, Северный поток-2, Северный поток

Лавров: кровавый заговор, фантастические версии по "Северным потокам" и перетягивание глобального Юга

14:21 15.09.2023 (обновлено: 15:16 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 15 сентября, в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд резонансных заявлений, касающихся Москвы, Киева и международной повестки
Заговор, поощряющий радикалов
Главная цитат из его выступления — о «заговоре»:
«Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор, наблюдаются попытки через псевдодипломатию поставить всё с ног на голову», — сказал Лавров.
Авторами этого «заговора» глава дипведомства называет США и Великобританию, напоминая, что подобные методы Вашингтон и Лондон применяли в начале украинского конфликта (то есть в 2014 году), и в других странах.
«Они инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота».
Власти, пришедшие на Украине в результате переворота 2014 года, последовательно предпринимали шаги, которые теперь делают переговоры практически невозможными, Лавров перечислил их:
Среди прочего — репрессивные и антиконституционные законы против прав русскоязычных граждан Украины, легализация и покровительство праворадикальным группировкам (например, «Правому сектору»*), а также другие шаги, которые российский МИД трактует как русофобские и расистские.

«Все "мячи" по организации переговоров России и Украины на стороне Киева», — резюмировал он.

— Россия готова реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась, заверил Лавров.
Он напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с РФ и лично главой государства Владимиром Путиным.
Все мирные предложения третьих стран по урегулированию конфликта Москва поддерживает и не отвергает, подчеркнул глава дипломатии: в МИД готовы встретиться с посланником Ватикана, который планирует приехать в Россию с визитом:
«Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать».
Нефть и зерно
Две другие актуальные темы, упомянутые Лавровым, — Черноморская продовольственная инициатива «зерновая сделка» и теракты на нефтепроводах «Северные потоки» в Германии:

– Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер.

Специалистов из России, в частности, «Газпрома», к расследованию не допустили, но многочисленные версии немецкого следствия на данный момент сошлись к внезапному обвинению Украины.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило «о предполагаемой роли Украины» в терактах на газопроводах. Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об «украинском следе» стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и президента Джо Байдена к диверсии.
«Теперь уже говорят, что некие пять или шесть украинцев, о которых ни Зеленский, ни кто-либо еще вообще не знал, просто решили из любви к искусству похулиганить и организовать такой теракт», — прокомментировал Лавров.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал информацию о том, что решение о подрыве утверждал лично Байден, участвовал в «проекте» и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Многие эксперты отмечали, что Вашингтон является единственным выгодополучателем от этих терактов, в частности, в связи с продажей сжиженного природного газа (СПГ) европейским странам.
— «Украинские власти в ответ на попытки ООН возобновить зерновую сделку предлагают "забыть про русских". Киевский режим на это заявляет: "Мы никогда не согласимся на возобновление этой сделки таким образом, чтобы и российское зерно, и удобрения были бы освобождены от незаконных санкций". То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит: забудьте про русских».
В этом отношении Лавров отметил неоднозначность позиции ООН: с одной стороны, организация заверяет, что все условия будут выполняться, в том числе и российские; с другой – закрывает глаза на саботаж ряда соглашений со стороны Украины.
У Киева на этот счет стандартный ответ: Украина подписывала «зерновую сделку» с ООН и Турцией, не заключая никаких договоренностей с РФ.
Друзья и жулики
— Запад прямым жульничеством пытается перетянуть страны глобального большинства в сторону поддержки «формулы мира» Зеленского.
«И в последнее время [государства Запада] стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прям совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми.
То, что это жульничество прямое, объяснять не надо. Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею нормальные страны, а потом прикрываться именем этих нормальных стран, говорить: "Вы знаете, у нас растет поддержка и в странах Азии, Африки и Латинской Америки"», — объяснил Лавров.
В конце августа американский еженедельник Newsweek опубликовал интервью со старшим научным сотрудником Тихоокеанского исследовательского форума Акхилом Рамешем, который заявил: укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за глобальный Юг.
Эта тема в первые недели сентября поднималась неоднократно на фоне военного переворота в Нигере, саммита G20 в Нью-Дели и участия в нем Африканского союза.
«Сегодня Африка делает новый поворот от неоколониализма. И разворачивается удивительное противостояние между тактическим кредитно-денежным соблазном многих африканских лидеров получить деньги и порешать сиюминутные конъюнктурные проблемы и стратегическим выбором в создании подлинно независимых, суверенных государств», — написал в материале для издания Украина.ру обозреватель Владимир Скачко.
«И в битву за Африку уже включились все ведущие игроки современной геополитики, в том числе и Россия. Наряду с ЕС, США, Китаем. И пока неясно, что пересилит — сиюминутные деньги или вечные мысли на перспективу. Денег у России немного, но идея свободы и суверенитета тоже дорогого стоят. Ну а для Украины все звучит как сказка, но именно в ней — намек, добрым молодцам урок…» — пишет автор статьи.
Совсем скоро, 19 сентября, стартует неделя высокого уровня в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию, направленную в Нью-Йорк, возглавит Лавров, мероприятие также планирует посетить Зеленский.
Издание Politico подчеркнуло этот момент в своем материале: Лавров и Зеленский в Нью-Йорке могут оказаться за одним столом:

«Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России — редкий вариант противостояния».

Politico отмечает, что участие в Ассамблее — еще одна, очередная попытка украинского президента, склонить на сторону Киева как можно больше стран, в то время как желающий «пойти дальше риторики и наказать Россию» становится все меньше.
* Запрещенная в РФ организация.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:47
В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярностиЭти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса
 
ЭксклюзивСергей ЛавровМИДУкраинаРоссиязерновая сделкаСеверный поток-2Северный поток
 
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