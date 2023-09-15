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Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации
Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации - 15.09.2023 Украина.ру
Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации
Порядка 300 тысяч добровольцев записались для участия в российской спецоперации. Об этом 15 сентября заявил журналистам президент России Владимир Путин
2023-09-15T12:57
2023-09-15T12:57
2023-09-15T12:57
доброволец
новости
владимир путин
россия
спецоперация
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"Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили - 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", - сказал Путин.По его словам, мужчины, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения.
https://ukraina.ru/20230704/1047784119.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
доброволец, новости, владимир путин, россия, спецоперация
Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации
Порядка 300 тысяч добровольцев записались для участия в российской спецоперации. Об этом 15 сентября заявил журналистам президент России Владимир Путин