https://ukraina.ru/20230915/1049434515.html

Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации

Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации - 15.09.2023 Украина.ру

Путин похвалил добровольцев, записавшихся для участия в спецоперации

Порядка 300 тысяч добровольцев записались для участия в российской спецоперации. Об этом 15 сентября заявил журналистам президент России Владимир Путин

2023-09-15T12:57

2023-09-15T12:57

2023-09-15T12:57

доброволец

новости

владимир путин

россия

спецоперация

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"Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили - 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", - сказал Путин.По его словам, мужчины, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения.

https://ukraina.ru/20230704/1047784119.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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доброволец, новости, владимир путин, россия, спецоперация