Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными - 15.09.2023 Украина.ру
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Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными - 15.09.2023 Украина.ру
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
Следственный комитет России организовал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими военнопленными, сообщили 15 сентября в пресс-службе СК РФ
2023-09-15T12:44
2023-09-15T12:44
новости
россия
украина
следственный комитет рф
ск рф
всу
военнопленные
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15 сентября в Сети распространилось видео, на котором представители Вооруженных сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.Военным следственным управлением СК РФ организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.Сообщается, что видеозапись была обнаружена на одном из электронных устройств в украинском блиндаже.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, следственный комитет рф, ск рф, всу, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Следственный Комитет РФ, СК РФ, ВСУ, военнопленные

Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными

12:44 15.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственный комитет России организовал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими военнопленными, сообщили 15 сентября в пресс-службе СК РФ
15 сентября в Сети распространилось видео, на котором представители Вооруженных сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.
Военным следственным управлением СК РФ организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что видеозапись была обнаружена на одном из электронных устройств в украинском блиндаже.
"При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - заявили в Следственном комитете.
На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
10:33
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИВоеннослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник
 
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