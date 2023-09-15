https://ukraina.ru/20230915/1049433463.html
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными - 15.09.2023 Украина.ру
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
Следственный комитет России организовал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими военнопленными, сообщили 15 сентября в пресс-службе СК РФ
2023-09-15T12:44
2023-09-15T12:44
2023-09-15T12:44
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15 сентября в Сети распространилось видео, на котором представители Вооруженных сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.Военным следственным управлением СК РФ организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.Сообщается, что видеозапись была обнаружена на одном из электронных устройств в украинском блиндаже.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".
https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, следственный комитет рф, ск рф, всу, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Следственный Комитет РФ, СК РФ, ВСУ, военнопленные
Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными
Следственный комитет России организовал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими военнопленными, сообщили 15 сентября в пресс-службе СК РФ
15 сентября в Сети распространилось видео, на котором представители Вооруженных сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.
Военным следственным управлением СК РФ организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что видеозапись была обнаружена на одном из электронных устройств в украинском блиндаже.
"При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - заявили в Следственном комитете.
На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".