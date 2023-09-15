https://ukraina.ru/20230915/1049433463.html

Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными

Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными - 15.09.2023 Украина.ру

Следственный комитет России проверит видео с издевательствами над российскими военнопленными

Следственный комитет России организовал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими военнопленными, сообщили 15 сентября в пресс-службе СК РФ

2023-09-15T12:44

2023-09-15T12:44

2023-09-15T12:44

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15 сентября в Сети распространилось видео, на котором представители Вооруженных сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.Военным следственным управлением СК РФ организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.Сообщается, что видеозапись была обнаружена на одном из электронных устройств в украинском блиндаже.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".

https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html

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2023

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новости, россия, украина, следственный комитет рф, ск рф, всу, военнопленные