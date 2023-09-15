https://ukraina.ru/20230915/1049430218.html

В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"

В зоне СВО ликвидирован "Бонхед" - 15.09.2023 Украина.ру

В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"

В зоне СВО российскими военными ликвидирован бандеровец и член Корпуса морской пехоты Украины Руслан Ельцов с позывным "Бонхед". Об этом 15 сентября написал Телеграм-канал UKR LEAKS

2023-09-15T10:34

2023-09-15T10:34

2023-09-15T10:34

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уничтожение

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Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230908/1049279798.html

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новости, сво, ликвидация, уничтожение, бандеровцы