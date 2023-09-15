В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
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© @MilitaryThemeZ
В зоне СВО российскими военными ликвидирован бандеровец и член Корпуса морской пехоты Украины Руслан Ельцов с позывным "Бонхед". Об этом 15 сентября написал Телеграм-канал UKR LEAKS
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.
8 сентября, 17:40Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из БолгарииНа фронте уничтожен иностранный наемник из Болгарии, младший сержант 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины Евгений Бончев. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его брата. Об этом 8 сентября написало болгарское издание novinite.com
*Запрещенная в России террористическая организация.