В зоне СВО ликвидирован "Бонхед" - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049430218.html
В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
В зоне СВО ликвидирован "Бонхед" - 15.09.2023 Украина.ру
В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
В зоне СВО российскими военными ликвидирован бандеровец и член Корпуса морской пехоты Украины Руслан Ельцов с позывным "Бонхед". Об этом 15 сентября написал Телеграм-канал UKR LEAKS
2023-09-15T10:34
2023-09-15T10:34
новости
сво
ликвидация
уничтожение
бандеровцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049430040_0:0:1084:611_1920x0_80_0_0_0383a54307c577ebdc33ea374232e190.png
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230908/1049279798.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049430040_0:0:1084:813_1920x0_80_0_0_367f17ece92f4878053e4680c729f7eb.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, ликвидация, уничтожение, бандеровцы
Новости, СВО, ликвидация, уничтожение, бандеровцы

В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"

10:34 15.09.2023
 
© @MilitaryThemeZ
© @MilitaryThemeZ
Читать в
В зоне СВО российскими военными ликвидирован бандеровец и член Корпуса морской пехоты Украины Руслан Ельцов с позывным "Бонхед". Об этом 15 сентября написал Телеграм-канал UKR LEAKS
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, на днях стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
В тот же день болгарские СМИ сообщили о смерти наемника из своей страны Евгения Бончева, воевавшего в 11-й бригаде "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его младшего брата.
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 17:40
Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из БолгарииНа фронте уничтожен иностранный наемник из Болгарии, младший сержант 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины Евгений Бончев. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его брата. Об этом 8 сентября написало болгарское издание novinite.com
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиСВОликвидацияуничтожениебандеровцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Президент Польши встретится с Зеленским в США
11:50Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ
11:42"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
11:39Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
11:19Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
11:18"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
11:18ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ
10:57О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео
10:50"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец"
10:34В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
10:33"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
10:30Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
10:21Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения
10:08"Больше пота – меньше крови": как тренируются пехотинцы 200-й бригады
10:00Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают
09:50Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября
09:25Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:32Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
Лента новостейМолния