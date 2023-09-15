Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:44 15.09.2023 (обновлено: 08:49 15.09.2023)
Родители устроили разборки с учителем одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передало 14 сентября издание "Страна.ua"
На опубликованном видео женщины с криками "Прочь" набрасываются на мужчину. Он в ответ требует убрать руки. Когда произошел инцидент и в чем причина, не уточняется.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
12 сентября, 14:21"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦСовременные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".