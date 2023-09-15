Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ - 15.09.2023 Украина.ру
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Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ - 15.09.2023 Украина.ру
Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
Родители устроили разборки с учителем одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передало 14 сентября издание "Страна.ua"
2023-09-15T08:44
2023-09-15T08:49
упц
родители
новости
учитель
львовская область
упц мп
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На опубликованном видео женщины с криками "Прочь" набрасываются на мужчину. Он в ответ требует убрать руки. Когда произошел инцидент и в чем причина, не уточняется.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
https://ukraina.ru/20230912/1049358219.html
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упц, родители, новости, учитель, львовская область, упц мп
УПЦ, родители, Новости, учитель, Львовская область, УПЦ МП

Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ

08:44 15.09.2023 (обновлено: 08:49 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Родители устроили разборки с учителем одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передало 14 сентября издание "Страна.ua"
На опубликованном видео женщины с криками "Прочь" набрасываются на мужчину. Он в ответ требует убрать руки. Когда произошел инцидент и в чем причина, не уточняется.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 14:21
"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦСовременные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".
 
УПЦродителиНовостиучительЛьвовская областьУПЦ МП
 
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08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
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