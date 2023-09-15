Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049423949.html
Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ
Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ - 15.09.2023 Украина.ру
Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ
Танк российской группировки "Восток" своим огнем заставил отступить колонну техники войск Украины, уничтожив несколько бронемашин. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 15 сентября РИА Новости
2023-09-15T07:25
2023-09-15T07:26
танк
всу
техника
бронемашины
минобороны
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
Он отметил, что военнослужащие проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.В частности, командир танка танкового полка группировки ефрейтор Владимир Цацулин в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южнодонецкого направления."В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой", - сказал Чехов.Он добавил, что оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления.
https://ukraina.ru/20230911/1049309608.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танк, всу, техника, бронемашины, минобороны, новости
танк, ВСУ, техника, бронемашины, Минобороны, Новости

Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ

07:25 15.09.2023 (обновлено: 07:26 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
Танк российской группировки "Восток" своим огнем заставил отступить колонну техники войск Украины, уничтожив несколько бронемашин. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 15 сентября РИА Новости
Он отметил, что военнослужащие проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
В частности, командир танка танкового полка группировки ефрейтор Владимир Цацулин в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южнодонецкого направления.
"В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой", - сказал Чехов.
Он добавил, что оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 08:49
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — БалицкийРоссийские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
 
танкВСУтехникабронемашиныМинобороныНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:32Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
08:14Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану
08:00Британские "ромбы" в украинских городах
07:56На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского - СМИ
07:40Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
07:25Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ
07:13В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ
03:47"Трансатлантическое единство" под угрозой. Всё меньше немцев поддерживают Украину
03:35Юрий Тавровский: КНДР десятилетиями живет в режиме СВО, но обладает тем, что Украина никогда не имела
03:23Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве — в поисках мира
03:15Юрий Баранчик: Россия в 2024 году или выдавит ВСУ из городов или ударит по Польше, или победит США
00:47Сергей Веселовский: США настраивают Украину ценой собственной смерти уничтожить Россию
23:47Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете
23:17Минфин США расширил антироссийские санкции
22:37На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
22:20На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
22:15Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло
22:09На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих
Лента новостейМолния