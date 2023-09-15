Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ - МО РФ
07:25 15.09.2023 (обновлено: 07:26 15.09.2023)
Танк российской группировки "Восток" своим огнем заставил отступить колонну техники войск Украины, уничтожив несколько бронемашин. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передает 15 сентября РИА Новости
Он отметил, что военнослужащие проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.
В частности, командир танка танкового полка группировки ефрейтор Владимир Цацулин в составе подразделения выполнял задачи по отражению атак ВСУ на одном из участков Южнодонецкого направления.
"В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой", - сказал Чехов.
Он добавил, что оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления.
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