В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ
В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило 15 сентября издание "Общественное"
2023-09-15T07:13
2023-09-15T07:21
хмельницкая область
винницкая область
взрывы
новости
украина
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Также оно информировало о взрыве в Винницкой области.Ранее воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230914/1049394628.html
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хмельницкая область, винницкая область, взрывы, новости, украина
Хмельницкая область, Винницкая область, взрывы, Новости, Украина

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ

07:13 15.09.2023 (обновлено: 07:21 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило 15 сентября издание "Общественное"
Также оно информировало о взрыве в Винницкой области.
"В Винницкой области был слышен звук взрыва",- говорится в материале.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 08:10
В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИЖители украинского Днепропетровска сообщили, что 14 сентября слышали в городе звуки взрывов
 
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