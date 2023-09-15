https://ukraina.ru/20230915/1049423816.html

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины прогремели взрывы - СМИ

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило 15 сентября издание "Общественное"

2023-09-15T07:13

2023-09-15T07:13

2023-09-15T07:21

хмельницкая область

винницкая область

взрывы

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1390b6c68329f4fec64f48a19460a949.jpg.webp

Также оно информировало о взрыве в Винницкой области.Ранее воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230914/1049394628.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хмельницкая область, винницкая область, взрывы, новости, украина