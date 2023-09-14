Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове - 14.09.2023 Украина.ру
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Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове
Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове - 14.09.2023 Украина.ру
Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове
В школах Львова внедряют новые методы преподавания предмета "Защита Украины", в рамках которого детей учат военному делу и медицинской помощи. Об этом 14 сентября сообщил портал Zaxsid.net
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
новости
львов
школа
старшеклассники
дроны
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Ученики 10 и 11 класса раз в месяц в течение всего учебного дня постигают навыки "медицинского и тактического дела", рассказал порталу директор одного из учебных заведений города Мирослав Гиль."Здесь есть класс домедицинской подготовки, класс тактической подготовки, стрельба, электронный тир, разборка и сборка оружия. Дети по два часа в каждой локации проводят и таким образом происходит обучение. Здесь есть хорошие специалисты, хорошая материальная база, дети не отвлекаются на другие уроки", – рассказал руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.Предмет "защита Украины" преподают как парням, так и девушкам. Занятия проводят инструкторы с военным опытом. На одной из локаций детей учат стрелять из пневматической винтовки. Также школьники упражняются в стрельбе из учебного лазерного симулятора автомата Калашникова. Дети стреляют в специальный экран, где появляются мишени, они могут быть подвижны или же нет.В специальном компьютерном классе детей учат управлять дронами в виртуальной реальности, с помощью джойстика."Мне это нравится. У нас есть программа, на которой учимся летать, она очень реалистичная. Сейчас такая ситуация в стране, что навыки летания на дронах могут пригодиться", – полагает ученик 11 класса.Кроме того, учащихся обучают обрабатывать раны и даже обнаруживать мины с помощью металлоискателя.Всего во Львове при учебных заведениях должны работать 12 центров национально-патриотического воспитания. Сейчас работает уже два: в Сиховском и Галицком районах города. С октября начнет работать еще шесть центров, а с января начнут работу все остальные. Деньги на обустройство центров национально-патриотического воспитания дает город. Примерная стоимость одного такого центра - 2 млн грн или 5 млн рублей.
https://ukraina.ru/20230913/1049380387.html
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новости, львов, школа, старшеклассники, дроны
Новости, Львов, Школа, старшеклассники, дроны

Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове

16:54 14.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
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В школах Львова внедряют новые методы преподавания предмета "Защита Украины", в рамках которого детей учат военному делу и медицинской помощи. Об этом 14 сентября сообщил портал Zaxsid.net
Ученики 10 и 11 класса раз в месяц в течение всего учебного дня постигают навыки "медицинского и тактического дела", рассказал порталу директор одного из учебных заведений города Мирослав Гиль.
"Здесь есть класс домедицинской подготовки, класс тактической подготовки, стрельба, электронный тир, разборка и сборка оружия. Дети по два часа в каждой локации проводят и таким образом происходит обучение. Здесь есть хорошие специалисты, хорошая материальная база, дети не отвлекаются на другие уроки", – рассказал руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.
Предмет "защита Украины" преподают как парням, так и девушкам. Занятия проводят инструкторы с военным опытом. На одной из локаций детей учат стрелять из пневматической винтовки. Также школьники упражняются в стрельбе из учебного лазерного симулятора автомата Калашникова. Дети стреляют в специальный экран, где появляются мишени, они могут быть подвижны или же нет.
"Такие уроки у нас начались в этом году. Очень много интересного узнаем. Сначала мне было страшно, но когда несколько раз постреляла, то стало легче", – поделилась впечатлениями ученица 10 класса.
В специальном компьютерном классе детей учат управлять дронами в виртуальной реальности, с помощью джойстика.
"Мне это нравится. У нас есть программа, на которой учимся летать, она очень реалистичная. Сейчас такая ситуация в стране, что навыки летания на дронах могут пригодиться", – полагает ученик 11 класса.
Кроме того, учащихся обучают обрабатывать раны и даже обнаруживать мины с помощью металлоискателя.
Всего во Львове при учебных заведениях должны работать 12 центров национально-патриотического воспитания. Сейчас работает уже два: в Сиховском и Галицком районах города. С октября начнет работать еще шесть центров, а с января начнут работу все остальные. Деньги на обустройство центров национально-патриотического воспитания дает город. Примерная стоимость одного такого центра - 2 млн грн или 5 млн рублей.
Начальная военная подготовка в школах Крыма - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Крымские школьники обучатся военному делуВ Крыму в школьную программу старшеклассников включили занятия по начальной военной подготовке. Об этом сообщил 13 сентября телеграм-канал "Readovka"
 
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