https://ukraina.ru/20230914/1049413613.html

Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове

Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове - 14.09.2023 Украина.ру

Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове

В школах Львова внедряют новые методы преподавания предмета "Защита Украины", в рамках которого детей учат военному делу и медицинской помощи. Об этом 14 сентября сообщил портал Zaxsid.net

2023-09-14T16:54

2023-09-14T16:54

2023-09-14T16:54

новости

львов

школа

старшеклассники

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049413874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ada66a0a4aeecf58d76338551d98749c.png

Ученики 10 и 11 класса раз в месяц в течение всего учебного дня постигают навыки "медицинского и тактического дела", рассказал порталу директор одного из учебных заведений города Мирослав Гиль."Здесь есть класс домедицинской подготовки, класс тактической подготовки, стрельба, электронный тир, разборка и сборка оружия. Дети по два часа в каждой локации проводят и таким образом происходит обучение. Здесь есть хорошие специалисты, хорошая материальная база, дети не отвлекаются на другие уроки", – рассказал руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.Предмет "защита Украины" преподают как парням, так и девушкам. Занятия проводят инструкторы с военным опытом. На одной из локаций детей учат стрелять из пневматической винтовки. Также школьники упражняются в стрельбе из учебного лазерного симулятора автомата Калашникова. Дети стреляют в специальный экран, где появляются мишени, они могут быть подвижны или же нет.В специальном компьютерном классе детей учат управлять дронами в виртуальной реальности, с помощью джойстика."Мне это нравится. У нас есть программа, на которой учимся летать, она очень реалистичная. Сейчас такая ситуация в стране, что навыки летания на дронах могут пригодиться", – полагает ученик 11 класса.Кроме того, учащихся обучают обрабатывать раны и даже обнаруживать мины с помощью металлоискателя.Всего во Львове при учебных заведениях должны работать 12 центров национально-патриотического воспитания. Сейчас работает уже два: в Сиховском и Галицком районах города. С октября начнет работать еще шесть центров, а с января начнут работу все остальные. Деньги на обустройство центров национально-патриотического воспитания дает город. Примерная стоимость одного такого центра - 2 млн грн или 5 млн рублей.

https://ukraina.ru/20230913/1049380387.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львов, школа, старшеклассники, дроны