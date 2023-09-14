Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины - 14.09.2023 Украина.ру
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Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины - 14.09.2023 Украина.ру
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator
2023-09-14T15:52
2023-09-14T15:52
новости
дональд трамп
джонсон
украина
выборы
россия
сша
спецоперация
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"Какая-то низкопробная манипуляция получилась", "Трамп не страдает синдромом отличницы, ему все равно, что там Боря говорит", - отреагировали пользователи сети.С поста британского премьера Бориса Джонсона вынудили уйти в прошлом году. Чуть позже стало известно, что он отказался и от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер досрочно ушел из парламента, таким образом, фактически покинул большую политику.На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей и был готов на радикальные меры.Однако, как отмечают эксперты, Джонсона у руля нет, но его украинское дело живет. На днях экс-премьер Великобритании был замечен во Львове во время очередного "рабочего" визита.По мнению автора издания Украина.ру Александра Савко, Джонсон и дальше будет с удовольствием "доить" Киев, пока не придет время возвращаться в большую политику."Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, джонсон, украина, выборы, россия, сша, спецоперация
Новости, Дональд Трамп, Джонсон, Украина, выборы, Россия, США, Спецоперация

Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины

15:52 14.09.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator

"Победа [президента РФ Владимира] Путина стала бы катастрофой для Запада и американского руководства, и я не верю, что такой результат мог бы легко пережить президент США, не говоря уже о том, кто хотел снова сделать Америку великой", - написал Джонсон, отреагировав на слухи о том, что с приходом к власти в США Трампа поддержка Киева будет свернута.

"Какая-то низкопробная манипуляция получилась", "Трамп не страдает синдромом отличницы, ему все равно, что там Боря говорит", - отреагировали пользователи сети.
С поста британского премьера Бориса Джонсона вынудили уйти в прошлом году. Чуть позже стало известно, что он отказался и от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер досрочно ушел из парламента, таким образом, фактически покинул большую политику.
На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей и был готов на радикальные меры.
Однако, как отмечают эксперты, Джонсона у руля нет, но его украинское дело живет. На днях экс-премьер Великобритании был замечен во Львове во время очередного "рабочего" визита.
По мнению автора издания Украина.ру Александра Савко, Джонсон и дальше будет с удовольствием "доить" Киев, пока не придет время возвращаться в большую политику.
"Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
9 сентября, 13:56
"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса ДжонсонаБывший премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен во Львове во время путешествия на одном из местных поездов. Об этом 9 сентября написал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
 
НовостиДональд ТрампДжонсонУкраинавыборыРоссияСШАСпецоперация
 
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