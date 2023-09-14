https://ukraina.ru/20230914/1049411976.html
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины - 14.09.2023 Украина.ру
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator
2023-09-14T15:52
2023-09-14T15:52
2023-09-14T15:52
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"Какая-то низкопробная манипуляция получилась", "Трамп не страдает синдромом отличницы, ему все равно, что там Боря говорит", - отреагировали пользователи сети.С поста британского премьера Бориса Джонсона вынудили уйти в прошлом году. Чуть позже стало известно, что он отказался и от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер досрочно ушел из парламента, таким образом, фактически покинул большую политику.На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей и был готов на радикальные меры.Однако, как отмечают эксперты, Джонсона у руля нет, но его украинское дело живет. На днях экс-премьер Великобритании был замечен во Львове во время очередного "рабочего" визита.По мнению автора издания Украина.ру Александра Савко, Джонсон и дальше будет с удовольствием "доить" Киев, пока не придет время возвращаться в большую политику."Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.
https://ukraina.ru/20230909/1049292381.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, дональд трамп, джонсон, украина, выборы, россия, сша, спецоперация
Новости, Дональд Трамп, Джонсон, Украина, выборы, Россия, США, Спецоперация
Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator
"Победа [президента РФ Владимира] Путина стала бы катастрофой для Запада и американского руководства, и я не верю, что такой результат мог бы легко пережить президент США, не говоря уже о том, кто хотел снова сделать Америку великой", - написал Джонсон, отреагировав на слухи о том, что с приходом к власти в США Трампа поддержка Киева будет свернута.
"Какая-то низкопробная манипуляция получилась", "Трамп не страдает синдромом отличницы, ему все равно, что там Боря говорит", - отреагировали пользователи сети.
С поста британского премьера Бориса Джонсона вынудили уйти в прошлом году. Чуть позже стало известно, что он отказался и от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер досрочно ушел из парламента, таким образом, фактически покинул большую политику.
На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей и был готов на радикальные меры.
Однако, как отмечают эксперты, Джонсона у руля нет, но его украинское дело живет. На днях экс-премьер Великобритании был замечен во Львове во время очередного "рабочего" визита.
По мнению автора издания Украина.ру Александра Савко, Джонсон и дальше будет с удовольствием "доить" Киев, пока не придет время возвращаться в большую политику.
"Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.