https://ukraina.ru/20230914/1049411976.html

Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины

Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины - 14.09.2023 Украина.ру

Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал экс-главу США и кандидата в американские президенты Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, ведь иначе "триумф победы России ударит по самому Трампу". Такое заявление Джонсон сделал 14 сентября в своей статье для британского журнала Spectator

2023-09-14T15:52

2023-09-14T15:52

2023-09-14T15:52

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"Какая-то низкопробная манипуляция получилась", "Трамп не страдает синдромом отличницы, ему все равно, что там Боря говорит", - отреагировали пользователи сети.С поста британского премьера Бориса Джонсона вынудили уйти в прошлом году. Чуть позже стало известно, что он отказался и от депутатского мандата Консервативной партии. Бывший премьер досрочно ушел из парламента, таким образом, фактически покинул большую политику.На этот шаг Джонсон пошел, чтобы его не выгнали из Палаты общин с позором. Парламентский комитет по привилегиям пришел к выводу, что экс-премьер преднамеренно обманывал избирателей и был готов на радикальные меры.Однако, как отмечают эксперты, Джонсона у руля нет, но его украинское дело живет. На днях экс-премьер Великобритании был замечен во Львове во время очередного "рабочего" визита.По мнению автора издания Украина.ру Александра Савко, Джонсон и дальше будет с удовольствием "доить" Киев, пока не придет время возвращаться в большую политику."Борис хочет пересидеть в стороне этот сложный период для консерваторов, кульминацией которого станет их поражение на выборах. Он будет и дальше колесить по миру на деньги украинских лоббистов. В надежде, что ему дадут присосаться к одному из больших фондов вроде BlackRock, желающих осваивать деньги на инвестировании в Украину после конфликта. В итоге тематика Украины оказалась лично для Бориса золотой жилой. Он плотно осваивает деньги украинских лоббистов – разъезжая с выступлениями и призывами поддерживать Киев", - заметил Савко.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

https://ukraina.ru/20230909/1049292381.html

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новости, дональд трамп, джонсон, украина, выборы, россия, сша, спецоперация