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Болгария разрешила импорт украинского зерна

Болгария разрешила импорт украинского зерна - 14.09.2023 Украина.ру

Болгария разрешила импорт украинского зерна

Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. За это проголосовали 124 депутата, 69 против и 8 воздержались, об этом 14 сентября сообщает издание News 24-7

2023-09-14T13:49

2023-09-14T13:49

2023-09-14T13:55

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Таким образом официальная София солидаризировалась с режимом Зеленского и выступила против союзников по ЕС. Пока не известна реакция болгарских сельхозпроизводителей и тех правительств, которые ратовали за продолжение запрета на импорт зерновых с Украины после 15 сентября.Ранее по инициативе Польши была сформирована коалиция восточноевропейских стран, выступавших против импорта зерна с Украины после истечения моратория 15 сентября. Еврокомиссии удалось уговорить правительства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии не препятствовать хотя бы транзиту через свою территорию сельхозтоваров с Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, - говорится в решении ЕС.Теперь же, как сообщает болгарское издание, "принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной", Болгария выступила против продолжения эмбарго после 15 сентября 2023 года. "Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с представленными Совмину макроэкономическими показателями и поддерживает их", - сказано в материале.

https://ukraina.ru/20230824/1048911368.html

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новости, болгария, украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, польша, ес, еврокомиссия