Болгария разрешила импорт украинского зерна - 14.09.2023 Украина.ру
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Болгария разрешила импорт украинского зерна
Болгария разрешила импорт украинского зерна - 14.09.2023 Украина.ру
Болгария разрешила импорт украинского зерна
Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. За это проголосовали 124 депутата, 69 против и 8 воздержались, об этом 14 сентября сообщает издание News 24-7
2023-09-14T13:49
2023-09-14T13:55
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Таким образом официальная София солидаризировалась с режимом Зеленского и выступила против союзников по ЕС. Пока не известна реакция болгарских сельхозпроизводителей и тех правительств, которые ратовали за продолжение запрета на импорт зерновых с Украины после 15 сентября.Ранее по инициативе Польши была сформирована коалиция восточноевропейских стран, выступавших против импорта зерна с Украины после истечения моратория 15 сентября. Еврокомиссии удалось уговорить правительства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии не препятствовать хотя бы транзиту через свою территорию сельхозтоваров с Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, - говорится в решении ЕС.Теперь же, как сообщает болгарское издание, "принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной", Болгария выступила против продолжения эмбарго после 15 сентября 2023 года. "Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с представленными Совмину макроэкономическими показателями и поддерживает их", - сказано в материале.
https://ukraina.ru/20230824/1048911368.html
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новости, болгария, украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, польша, ес, еврокомиссия
Новости, Болгария, Украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, Польша, ЕС, Еврокомиссия
Болгария разрешила импорт украинского зерна

В "антиукраинской зерновой коалиции" капитулировало первое слабое звено

13:49 14.09.2023 (обновлено: 13:55 14.09.2023)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. За это проголосовали 124 депутата, 69 против и 8 воздержались, об этом 14 сентября сообщает издание News 24-7
Таким образом официальная София солидаризировалась с режимом Зеленского и выступила против союзников по ЕС. Пока не известна реакция болгарских сельхозпроизводителей и тех правительств, которые ратовали за продолжение запрета на импорт зерновых с Украины после 15 сентября.
Ранее по инициативе Польши была сформирована коалиция восточноевропейских стран, выступавших против импорта зерна с Украины после истечения моратория 15 сентября.
Еврокомиссии удалось уговорить правительства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии не препятствовать хотя бы транзиту через свою территорию сельхозтоваров с Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, - говорится в решении ЕС.
Теперь же, как сообщает болгарское издание, "принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной", Болгария выступила против продолжения эмбарго после 15 сентября 2023 года.
"Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с представленными Совмину макроэкономическими показателями и поддерживает их", - сказано в материале.
Зерно - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 13:54
Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зернаНельзя служить двум господам: польские аграрии требуют от правительства решиться на конфликт с ЕС из-за зерна с Украины
 
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