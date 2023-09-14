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Болгария разрешила импорт украинского зерна
Болгария разрешила импорт украинского зерна - 14.09.2023 Украина.ру
Болгария разрешила импорт украинского зерна
Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. За это проголосовали 124 депутата, 69 против и 8 воздержались, об этом 14 сентября сообщает издание News 24-7
2023-09-14T13:49
2023-09-14T13:49
2023-09-14T13:55
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Таким образом официальная София солидаризировалась с режимом Зеленского и выступила против союзников по ЕС. Пока не известна реакция болгарских сельхозпроизводителей и тех правительств, которые ратовали за продолжение запрета на импорт зерновых с Украины после 15 сентября.Ранее по инициативе Польши была сформирована коалиция восточноевропейских стран, выступавших против импорта зерна с Украины после истечения моратория 15 сентября. Еврокомиссии удалось уговорить правительства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии не препятствовать хотя бы транзиту через свою территорию сельхозтоваров с Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, - говорится в решении ЕС.Теперь же, как сообщает болгарское издание, "принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной", Болгария выступила против продолжения эмбарго после 15 сентября 2023 года. "Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с представленными Совмину макроэкономическими показателями и поддерживает их", - сказано в материале.
https://ukraina.ru/20230824/1048911368.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, польша, ес, еврокомиссия
Новости, Болгария, Украина, зерно, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, Польша, ЕС, Еврокомиссия
Болгария разрешила импорт украинского зерна
В "антиукраинской зерновой коалиции" капитулировало первое слабое звено
13:49 14.09.2023 (обновлено: 13:55 14.09.2023)
Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. За это проголосовали 124 депутата, 69 против и 8 воздержались, об этом 14 сентября сообщает издание News 24-7
Таким образом официальная София солидаризировалась с режимом Зеленского и выступила против союзников по ЕС. Пока не известна реакция болгарских сельхозпроизводителей и тех правительств, которые ратовали за продолжение запрета на импорт зерновых с Украины после 15 сентября.
Ранее по инициативе Польши была сформирована коалиция восточноевропейских стран, выступавших против импорта зерна с Украины после истечения моратория 15 сентября.
Еврокомиссии удалось уговорить правительства Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии не препятствовать хотя бы транзиту через свою территорию сельхозтоваров с Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, - говорится в решении ЕС.
Теперь же, как сообщает болгарское издание, "принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной", Болгария выступила против продолжения эмбарго после 15 сентября 2023 года.
"Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Ватев, который был против отмены запрета, заявил сегодня в зале пленарных заседаний, что согласен с представленными Совмину макроэкономическими показателями и поддерживает их", - сказано в материале.