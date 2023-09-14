https://ukraina.ru/20230914/1049401574.html

"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта

"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта - 14.09.2023 Украина.ру

"Сотни миллиардов гривен": Бывший премьер объяснил, как украинские власти обогатились за счет конфликта

Украинские власти списали сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества. Об этом 14 сентября сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале

2023-09-14T10:49

2023-09-14T10:49

2023-09-14T10:49

коррупция

николай азаров

новости

власти

пво

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"По самым скромным подсчетам, (украинские власти - ред.) украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" (президентской фракции - ред.) списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - написал Азаров.Так, "на пустые коробки" с боеприпасами, по его словам, чиновники выделяли миллионы, такая же ситуация и с ПВО. В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров.Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве. На днях газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.

https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

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коррупция, николай азаров, новости, власти, пво