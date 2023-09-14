https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию

Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию - 14.09.2023 Украина.ру

Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием не только в двусторонних отношениях стран, но для всего азиатско-тихоокеанского региона. Не случайно встреча прошла на космодроме Восточный

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:10

2023-09-14T11:37

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Пристально за сближением КНДР и России наблюдали и на Западе. Особенно в связи с возможным обострением на Корейском полуострове. О чем могли договориться официальный Пхеньян и Москва — анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковНа Западе с беспокойством оценивают визит Ким Чен Ына в Россию. В Вашингтоне уже и так улучшили прогноз по производству оружия в России. Там уверены, что России без проблем удаётся производить по 2 миллиона снарядов и более 200 танков в год. Поставка же северокорейских вооружений может ещё существенно изменить баланс сил на поле боя. На складах КНДР накопились миллионы снарядов и ракет, совместимых с российскими вооружениями. Для КНДР не впервой участвовать в иностранных конфликтах. В рамках сирийской войны Пхеньян помогал правительству Асада, предоставляя артиллерию. Военные эксперты в США беспокоятся, что вдобавок к артиллерии КНДР может поставить свои ракетные системы, которые способны сильно навредить Киеву. Они бьют на расстояние 200–400 километров, что превосходит показатели американских HIMARS. Для Пхеньяна это ещё и способ протестировать новое оружие, которое встало на вооружение недавно. Украина же умудрилась сжечь десятилетний запас американских снарядов — и ближе к зиме ей грозит острый снарядный голод. США удалось нарастить выпуск снарядов лишь до 30 тысяч в месяц. Не лучше ситуация и в Европе, где обещали поставить миллион снарядов, но смогли найти 300 тысяч. Тогда как для России могут ещё открыться обширные северокорейские запасы. В США опасаются, что визит Ким Чен Ына сломает и торговую блокаду вокруг КНДР. Другие страны посчитают это сигналом к началу торговли в обход санкций на основе создаваемой альтернативной финансовой системы. Это уже будет грозить США не только проблемами на Украине, но и подрывом своей тихоокеанской стратегии, а заодно и всего санкционного инструментария.Политолог Юрий БаранчикВизит главы КНДР, который прошел за очень закрытыми дверями, было бы крайне поверхностным сводить к одной лишь Украине, на чем настаивают западные СМИ. В делегации КНДР обнаружилась глава МИД Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Это список может означать что угодно, хотя российская делегация — Шойгу плюс Мантуров — сужает перечень потенциальных вопросов. Рандеву на космодроме Восточный может быть как символичным жестом, так и сигналом о резком расширении космического потенциала КНДР. У которой за последний год и так появилось ненормально много ракетных технологий, вплоть до гиперзвуковых. Задача, которая США, например, не под силу. Украинский вектор в обсуждении точно был, потому что вопрос затронул сам Ким Чен Ын в приветственной речи. Российская сторона дипломатично прокомментировала, что сотрудничество с КНДР не нарушает санкции ООН. Это санкции можно свести к запрету на поставку оружия и многих других товаров, включая нефть и нефтепродукты, импорт сырья из КНДР, а также финансовые ограничения. Даже если РФ выгодно соблюдать эти санкции де-юре (допустим), то необязательно их выполнять де-факто. Условная непризнанная Абхазия сможет стать контрагентом, который поставит КНДР всё. Вопрос политического решения. Зато поставки снарядов из Северной Кореи никак не регламентируются, так что в этом смысле у нас ограничений нет. Но российские и корейские интересы куда шире, чем Украина. Например, России может быть выгодно военное усиление КНДР в ракетно-ядерном плане. Потому что США придется учитывать в будущих военных планах не две ядерных страны, а три. Тратить ресурсы на защиту своих сателлитов, логистику и т. д. И укреплять собственную ПРО на западном побережье, что также влетит в круглую сумму. КНДР страна нетребовательная, наши враги — её враги, а значит есть крепкая основа для партнерства. Китаю и России нужны союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, которые не прогибаются и готовы, если что, драться. А если их подкормить ресурсами, технологиями и деньгами, то союзник может получиться весьма зубастый.Украинский политолог Виталий ПортниковВстреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может послужить прологом к новой дестабилизации ситуации в Дальневосточном регионе. И, разумеется, для самого Владимира Путина стать толчком к продолжению его войны против Украины, к усилению надежд, что многолетняя война на истощение принесёт Путину успех. От Ким Чен Ына Владимиру Путину, как известно, нужны снаряды. Северокорейская армия имеет на своём вооружении огромное количество снарядов советского образца, которые могут быть достаточно легко использованы вооружёнными силами Российской Федерации. Арсеналы КНДР, которая на протяжении десятилетий готовится к войне с соседней Южной Кореей, действительно огромны и очевидно, что Владимир Путин будет договариваться с Ким Чен Ыном о поставке этих вооружений. Но не менее опасно то, чем российские президент сможет отплатить своему северокорейскому коллеге за эти поставки. Очевидно, что Ким Чен Ын нуждается в новых технологиях. Ведь совершенно не случайно, как раз накануне его визита в Российскую Федерацию в Северной Корее прошла церемония спуска на воду тактической атомной ударной подводной лодки. Присутствие Ким Чен Ына на этой церемонии чётко показало, каковы амбиции северокорейского диктатора в Пхеньяне. Было заявлено, что следующим этапом будет демонстрация всему миру того, что эта подводная лодка работает хорошо. И для южнокорейских медиа пуск лодки на воду послужил доказательством того, что Ким намерен бесконечно совершенствовать тактические средства ядерного нападения, направленные как раз против Южной Кореи. В Сеуле это вызывает особое беспокойство южнокорейские политики и наблюдатели говорят о том, что Южная Корея должна перейти к совершенно другой политике по отношению к войне России против Украины. Если Владимир Путин напрямую поддержит ядерные амбиции Ким Чен Ына, у Южной Кореи, по сути, не останется никакого выбора, если эта страна захочет реально обеспечить свою безопасность. Речь идёт о том, чтобы помогать оружием Украине, чтобы присоединиться к коалиции, способной бороться с российским вторжением в соседнюю страну и таким образом создать серьезные проблемы не только для Ким Чен Ына, но и для его российского союза.Москва подпитывает амбиции Ким Чен Ына. И тем, что Владимир Путин соглашается обсуждать с северокорейским диктатором возможности поставок современных вооружений, и тем, что в Пхеньяне недавно побывал в ближайший соратник Владимира Путина — министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который обсуждал с Ким Чен Ыном и руководством Министерства обороны КНДР возможность интенсификации военных контактов между РФ и КНДР. Россия не скрывает того, что сейчас её военное сотрудничество с Северной Кореей может иметь характер взаимной выгоды. Чего никогда практически ранее не было. И, разумеется, подобное развитие событий может обнадёжить северокорейского диктатора и вызвать у него уверенность в том, что если он начнёт войну на Корейском полуострове, Россия тоже вынуждена будет прийти ему на помощь. Тут остаётся только рассчитывать на то, что в Пекине не хотели бы подобного развития событий.Политолог Сергей МарковЗапад боится, что в результате встречи Кима и Путина у армии России могут появиться миллионы снарядов для разгрома ВСУ, а у КНДР могут появиться технологии для дальних ракет для удара ядерными ракетами по всем городам США. Решатся ли Путин и Ким принять такие решения? Или ограничатся обменом северокорейских рабочих на российскую пшеницу?Народный депутат Украины Александр ДубинскийСегодня произошло очень важное событие — встреча лидеров России и КНДР, последствия которого миру предстоит ощутить в самом ближайшем будущем. У нас в СМИ этому событию намеренно не придали большого значения и свели весь смысл встречи к поставкам вооружений и боеприпасов для РФ. На самом деле целью встречи было соглашение о нарушении режима санкций, наложенного на КНДР Советом безопасности ООН (Россия и Китай были за). Теперь речь пойдет об экспорте сырья и рабочих рук из КНДР, а за полученные от торговли деньги — модернизация и усиление ядерного потенциала КНДР, для «прокачки» дружественного России, угрожающего миру, игрока. Это, на самом деле, может стать большой, огромной и нерешаемой проблемой для всего мира. В том числе и для нас.

https://ukraina.ru/20230913/1049387589.html

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эксклюзив, зарубежье, кндр, россия, украина