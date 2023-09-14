https://ukraina.ru/20230914/1049396089.html
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет - 14.09.2023 Украина.ру
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет
Украина продвинулась вперед в переговорах о поставках дальнобойных ракет ATACMS из США и ракет дальнего радиуса действия Taurus из Германии. Об этом заявил 13 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада"
2023-09-14T09:25
2023-09-14T09:25
2023-09-14T09:25
ракеты
новости
дмитрий кулеба
украина
сша
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg
"Мы активно работаем над тем, чтобы ускорить обещанные поставки и новые обязательства по поставкам. Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед, но, конечно, окончательные решения в Париже, Берлине и Вашингтоне пока не согласованы", - сказал Кулеба.Ранее Пентагон сообщил, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.Газета Politico со ссылкой на источники указывала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке.
https://ukraina.ru/20230911/1049338351.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_37a24ea3818e7018d2206daad3df9fdf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ракеты, новости, дмитрий кулеба, украина, сша, поставки
ракеты, Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, США, поставки
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет
Украина продвинулась вперед в переговорах о поставках дальнобойных ракет ATACMS из США и ракет дальнего радиуса действия Taurus из Германии. Об этом заявил 13 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада"
"Мы активно работаем над тем, чтобы ускорить обещанные поставки и новые обязательства по поставкам. Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед, но, конечно, окончательные решения в Париже, Берлине и Вашингтоне пока не согласованы", - сказал Кулеба.
Ранее Пентагон сообщил, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Газета Politico со ссылкой на источники указывала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке.