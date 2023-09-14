Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет - 14.09.2023 Украина.ру
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Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет - 14.09.2023 Украина.ру
Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет
Украина продвинулась вперед в переговорах о поставках дальнобойных ракет ATACMS из США и ракет дальнего радиуса действия Taurus из Германии. Об этом заявил 13 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада"
2023-09-14T09:25
2023-09-14T09:25
ракеты
новости
дмитрий кулеба
украина
сша
поставки
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"Мы активно работаем над тем, чтобы ускорить обещанные поставки и новые обязательства по поставкам. Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед, но, конечно, окончательные решения в Париже, Берлине и Вашингтоне пока не согласованы", - сказал Кулеба.Ранее Пентагон сообщил, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.Газета Politico со ссылкой на источники указывала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке.
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ракеты, новости, дмитрий кулеба, украина, сша, поставки
ракеты, Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, США, поставки

Кулеба рассказал о подвижках в переговорах по поставкам дальнобойных ракет

09:25 14.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Украина продвинулась вперед в переговорах о поставках дальнобойных ракет ATACMS из США и ракет дальнего радиуса действия Taurus из Германии. Об этом заявил 13 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Рада"
"Мы активно работаем над тем, чтобы ускорить обещанные поставки и новые обязательства по поставкам. Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед, но, конечно, окончательные решения в Париже, Берлине и Вашингтоне пока не согласованы", - сказал Кулеба.
Ранее Пентагон сообщил, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Газета Politico со ссылкой на источники указывала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке.
Taurus - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 18:20
ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна может получить дальнобойные американские ракеты ATACMS осенью. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия никуда не денется и предоставит его стране дальнобойные ракеты Taurus
 
ракетыНовостиДмитрий КулебаУкраинаСШАпоставки
 
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