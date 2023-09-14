В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
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В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ
В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру
В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ
Жители украинского Днепропетровска сообщили, что 14 сентября слышали в городе звуки взрывов
2023-09-14T08:10
2023-09-14T08:10
взрыв
днепропетровск
новости
кривой рог
херсон
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"В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) слышны взрывы", - говорится в материале телеканала "Общественное".Издание "Зеркало недели" уточнило, что взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска.Также взрывы слышали на окраинах Кривого Рога и в подконтрольном Киеву Херсоне.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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взрыв, днепропетровск, новости, кривой рог, херсон
взрыв, Днепропетровск, Новости, Кривой Рог, Херсон

В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ

08:10 14.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Жители украинского Днепропетровска сообщили, что 14 сентября слышали в городе звуки взрывов
"В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) слышны взрывы", - говорится в материале телеканала "Общественное".
Издание "Зеркало недели" уточнило, что взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска.
Также взрывы слышали на окраинах Кривого Рога и в подконтрольном Киеву Херсоне.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:10
Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - властиОбъекты инфраструктуры повреждены взрывом в городе Очаков Николаевской области. Об этом сообщил 12 сентября глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
 
взрывДнепропетровскНовостиКривой РогХерсон
 
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