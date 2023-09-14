https://ukraina.ru/20230914/1049394628.html

В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ

В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ - 14.09.2023 Украина.ру

В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ

Жители украинского Днепропетровска сообщили, что 14 сентября слышали в городе звуки взрывов

2023-09-14T08:10

2023-09-14T08:10

2023-09-14T08:10

взрыв

днепропетровск

новости

кривой рог

херсон

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"В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) слышны взрывы", - говорится в материале телеканала "Общественное".Издание "Зеркало недели" уточнило, что взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска.Также взрывы слышали на окраинах Кривого Рога и в подконтрольном Киеву Херсоне.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

https://ukraina.ru/20230912/1049345755.html

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взрыв, днепропетровск, новости, кривой рог, херсон