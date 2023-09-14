В нескольких городах Украины прозвучали взрывы - СМИ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Жители украинского Днепропетровска сообщили, что 14 сентября слышали в городе звуки взрывов
"В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) слышны взрывы", - говорится в материале телеканала "Общественное".
Издание "Зеркало недели" уточнило, что взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска.
Также взрывы слышали на окраинах Кривого Рога и в подконтрольном Киеву Херсоне.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.