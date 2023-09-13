Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО - 13.09.2023 Украина.ру
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Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО - 13.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил министр обороны Болгарии Тодора Тагараева.
2023-09-13T21:24
2023-09-13T21:24
новости
нато
болгария
военная база
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Проект и место для размещения базы еще не приняты."Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США)", - процитировало болгарское информационное агентство БТА слова Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне.По словам министра, болгарское оборонное ведомство располагает средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии, уточнил он.База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.
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новости, нато, болгария, военная база
Новости, НАТО, Болгария, военная база

Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО

21:24 13.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил министр обороны Болгарии Тодора Тагараева.
Проект и место для размещения базы еще не приняты.
"Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США)", - процитировало болгарское информационное агентство БТА слова Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне.
По словам министра, болгарское оборонное ведомство располагает средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии, уточнил он.
База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 12:36
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИОсенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа
 
НовостиНАТОБолгариявоенная база
 
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21:24Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
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