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Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО - 13.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил министр обороны Болгарии Тодора Тагараева.
2023-09-13T21:24
2023-09-13T21:24
2023-09-13T21:24
новости
нато
болгария
военная база
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Проект и место для размещения базы еще не приняты."Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США)", - процитировало болгарское информационное агентство БТА слова Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне.По словам министра, болгарское оборонное ведомство располагает средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии, уточнил он.База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.
https://ukraina.ru/20230822/1048859384.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, болгария, военная база
Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил министр обороны Болгарии Тодора Тагараева.
Проект и место для размещения базы еще не приняты.
"Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США)", - процитировало болгарское информационное агентство БТА слова Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне.
По словам министра, болгарское оборонное ведомство располагает средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии, уточнил он.
База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.