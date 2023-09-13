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Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО

Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО - 13.09.2023 Украина.ру

Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО

Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США. Об этом 13 сентября сообщил министр обороны Болгарии Тодора Тагараева.

2023-09-13T21:24

2023-09-13T21:24

2023-09-13T21:24

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нато

болгария

военная база

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Проект и место для размещения базы еще не приняты."Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США)", - процитировало болгарское информационное агентство БТА слова Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне.По словам министра, болгарское оборонное ведомство располагает средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии, уточнил он.База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.

https://ukraina.ru/20230822/1048859384.html

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новости, нато, болгария, военная база