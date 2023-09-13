Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным - 13.09.2023 Украина.ру
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Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным
Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным - 13.09.2023 Украина.ру
Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным
Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом 13 сентября Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T20:55
2023-09-13T20:55
новости
венгрия
владимир путин
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Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом 13 сентября заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш."Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", - заявил Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября Владимир Путин сказал, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году можно назвать ошибкой советского правительства. По его словам, такая политика вела только к напряжению, а сегодня на эти "грабли" наступают ведущие страны Запада.
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новости, венгрия, владимир путин
Новости, Венгрия, Владимир Путин

Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным

20:55 13.09.2023
 
© CC0, PixabayБудапешт
Будапешт
© CC0, Pixabay
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Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом 13 сентября заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.
"Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", - заявил Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября Владимир Путин сказал, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году можно назвать ошибкой советского правительства. По его словам, такая политика вела только к напряжению, а сегодня на эти "грабли" наступают ведущие страны Запада.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13:42
"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зернаВенгрия, Румыния, Словакия и Болгария не только продлят эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, но и расширят перечень запрещенных товаров. Такое заявление 13 сентября сделал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Его слова процитировало местное издание Maguar Nemzet
 
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Заголовок открываемого материала
21:24Министр обороны Болгарии рассказал, во сколько обойдется стране новая база НАТО
20:55Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным
20:38Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войны
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