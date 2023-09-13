https://ukraina.ru/20230913/1049392175.html

Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным

Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным - 13.09.2023 Украина.ру

Власти Венгрии назвали слова Путина о событиях 1956 года правильным

Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом 13 сентября Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T20:55

2023-09-13T20:55

2023-09-13T20:55

новости

венгрия

владимир путин

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Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом 13 сентября заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш."Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году", - заявил Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября Владимир Путин сказал, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году можно назвать ошибкой советского правительства. По его словам, такая политика вела только к напряжению, а сегодня на эти "грабли" наступают ведущие страны Запада.

https://ukraina.ru/20230913/1049383044.html

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новости, венгрия, владимир путин