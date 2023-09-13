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Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войны

Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войны - 13.09.2023 Украина.ру

Блинкен заявил о конце миропорядка, сформировавшегося после холодной войны

Миропорядок, сложившиеся после окончания холодной войны, закончился. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 13 сентября, выступая в лекцией в университете Джонса Хопкинса.

2023-09-13T20:38

2023-09-13T20:38

2023-09-13T20:38

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энтони блинкен

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По его словам, то, что мы переживаем сейчас, это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны."Это конец его", - процитировали РИА Новости слова Блинкена.Госсекретарь США считает, что десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами"."Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", - сказал Блинкен.При этом он назвал действия России на Украине "самой острой и актуальной угрозой международному порядку". С другой стороны, долгосрочный вызов надо искать в Китае, который "сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать"."Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", - сказал Блинкен.В ходе визита в Киев 7 сентября Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине средства, конфискованные у подсанкционных российских бизнесменов.

https://ukraina.ru/20230913/1049380770.html

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новости, энтони блинкен, миропорядок, россия, китай