Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море - 13.09.2023 Украина.ру
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Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море - 13.09.2023 Украина.ру
Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Министерство обороны России 13 сентября сообщило об обнаружении трех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
2023-09-13T20:03
2023-09-13T20:03
новости
мо рф
всу
черное море
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По информации ведомства, все украинские катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота."13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
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новости, мо рф, всу, черное море
Новости, МО РФ, ВСУ, Черное море

Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

20:03 13.09.2023
 
© СБУ
© СБУ
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Министерство обороны России 13 сентября сообщило об обнаружении трех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
По информации ведомства, все украинские катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.
"13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
Атака на танкер Сиг - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 09:34
Российский танкер "Сиг" атакован, предположительно, морскими беспилотникамиНа российский танкер „Сиг“ совершена атака, предположительно морским дроном, заявили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
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