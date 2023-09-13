Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
© СБУ
© СБУ
Министерство обороны России 13 сентября сообщило об обнаружении трех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
По информации ведомства, все украинские катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.
"13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.