https://ukraina.ru/20230913/1049391943.html

Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море - 13.09.2023 Украина.ру

Российские войска обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Министерство обороны России 13 сентября сообщило об обнаружении трех безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.

2023-09-13T20:03

2023-09-13T20:03

2023-09-13T20:03

новости

мо рф

всу

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790840_133:115:1009:608_1920x0_80_0_0_925e0b8ecf8613cde2108c8e5b68a509.jpg.webp

По информации ведомства, все украинские катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота."13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.Утром 13 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

https://ukraina.ru/20230805/1048497246.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мо рф, всу, черное море