На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности - 13.09.2023 Украина.ру
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На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности
На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности - 13.09.2023 Украина.ру
На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности
Массовые проверки состояния радиационной безопасности начались по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.
2023-09-13T19:54
2023-09-13T19:54
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украина
сбу
радиация
проверка
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В ведомстве отметили, что силовики отрабатывают алгоритм действий и механизмы реагирования на возможные ядерные угрозы."Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств", — говорится в сообщении.В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, отметили в СБУ.В МИД России ранее заявили, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад планирует поставлять на Украину, чрезвычайно опасны.
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новости, украина, сбу, радиация, проверка
Новости, Украина, СБУ, радиация, проверка

На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности

19:54 13.09.2023
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Массовые проверки состояния радиационной безопасности начались по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что силовики отрабатывают алгоритм действий и механизмы реагирования на возможные ядерные угрозы.
"Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств", — говорится в сообщении.
В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, отметили в СБУ.
В МИД России ранее заявили, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад планирует поставлять на Украину, чрезвычайно опасны.
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