https://ukraina.ru/20230913/1049391833.html

На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности

На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности - 13.09.2023 Украина.ру

На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности

Массовые проверки состояния радиационной безопасности начались по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

2023-09-13T19:54

2023-09-13T19:54

2023-09-13T19:54

новости

украина

сбу

радиация

проверка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040105356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d789126001a08f515637ab244de0eb6.jpg

В ведомстве отметили, что силовики отрабатывают алгоритм действий и механизмы реагирования на возможные ядерные угрозы."Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств", — говорится в сообщении.В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, отметили в СБУ.В МИД России ранее заявили, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад планирует поставлять на Украину, чрезвычайно опасны.

https://ukraina.ru/20230516/1046239909.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, радиация, проверка