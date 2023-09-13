На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности
Массовые проверки состояния радиационной безопасности начались по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что силовики отрабатывают алгоритм действий и механизмы реагирования на возможные ядерные угрозы.
"Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств", — говорится в сообщении.
В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, отметили в СБУ.
В МИД России ранее заявили, что боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад планирует поставлять на Украину, чрезвычайно опасны.