Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров - 13.09.2023 Украина.ру
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Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров
Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров - 13.09.2023 Украина.ру
Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе,... Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T18:55
2023-09-13T18:55
спиридон килинкаров
украина
россия
армения
азербайджан
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе, прокомментировал депортацию украинцев из ЕС на фронт и мобилизацию женщин и детей, а также объяснил, для чего ЕС принял решение изымать у россиян на границе телефоны, автомобили и туалетную бумагу. 0:39 – Удар ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе: как ответит Россия?4:35 – Депортация украинских мужчин из Европы на Украину и мобилизация женщин и подростков;9:49 – Ответит ли украинский режим за свои военные преступления?15:25 – Новый виток конфликта Азербайджана и Армении, депортация директора Sputnik Молдова, новые санкции против России – кто организовал осеннее политическое обострение;21:56 – Для чего ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС;
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спиридон килинкаров, украина, россия, армения, азербайджан
Спиридон Килинкаров, Украина, Россия, Армения, Азербайджан

Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров

18:55 13.09.2023
 
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе, прокомментировал депортацию украинцев из ЕС на фронт и мобилизацию женщин и детей, а также объяснил, для чего ЕС принял решение изымать у россиян на границе телефоны, автомобили и туалетную бумагу.

0:39 – Удар ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе: как ответит Россия?
4:35 – Депортация украинских мужчин из Европы на Украину и мобилизация женщин и подростков;
9:49 – Ответит ли украинский режим за свои военные преступления?
15:25 – Новый виток конфликта Азербайджана и Армении, депортация директора Sputnik Молдова, новые санкции против России – кто организовал осеннее политическое обострение;
21:56 – Для чего ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС;
Александр Перенджиев интервью
14:52
Александр Перенджиев: США устроили Севастополю "дорогую" месть, но Россия побьет ВСУ и в лоб, и с тыла
 
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19:54На Украине начались массовые проверки радиационной безопасности
18:55Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров
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