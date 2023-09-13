https://ukraina.ru/20230913/1049391737.html

Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров

Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров - 13.09.2023 Украина.ру

Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров

Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе,... Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T18:55

2023-09-13T18:55

2023-09-13T18:55

спиридон килинкаров

украина

россия

армения

азербайджан

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Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе, прокомментировал депортацию украинцев из ЕС на фронт и мобилизацию женщин и детей, а также объяснил, для чего ЕС принял решение изымать у россиян на границе телефоны, автомобили и туалетную бумагу. 0:39 – Удар ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе: как ответит Россия?4:35 – Депортация украинских мужчин из Европы на Украину и мобилизация женщин и подростков;9:49 – Ответит ли украинский режим за свои военные преступления?15:25 – Новый виток конфликта Азербайджана и Армении, депортация директора Sputnik Молдова, новые санкции против России – кто организовал осеннее политическое обострение;21:56 – Для чего ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС;

https://ukraina.ru/20230913/1049378724.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спиридон килинкаров, украина, россия, армения, азербайджан