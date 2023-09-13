Кого депортируют из Европы на Украину и почему фейки больше не работают - Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру оценил последствия удара ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе, прокомментировал депортацию украинцев из ЕС на фронт и мобилизацию женщин и детей, а также объяснил, для чего ЕС принял решение изымать у россиян на границе телефоны, автомобили и туалетную бумагу.
0:39 – Удар ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе: как ответит Россия?
4:35 – Депортация украинских мужчин из Европы на Украину и мобилизация женщин и подростков;
9:49 – Ответит ли украинский режим за свои военные преступления?
15:25 – Новый виток конфликта Азербайджана и Армении, депортация директора Sputnik Молдова, новые санкции против России – кто организовал осеннее политическое обострение;
21:56 – Для чего ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС;
0:39 – Удар ВСУ крылатыми ракетами по военным кораблям в Севастополе: как ответит Россия?
4:35 – Депортация украинских мужчин из Европы на Украину и мобилизация женщин и подростков;
9:49 – Ответит ли украинский режим за свои военные преступления?
15:25 – Новый виток конфликта Азербайджана и Армении, депортация директора Sputnik Молдова, новые санкции против России – кто организовал осеннее политическое обострение;
21:56 – Для чего ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС;