Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие - 13.09.2023 Украина.ру
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Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие
Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие - 13.09.2023 Украина.ру
Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие
Поставляя Киеву советскую военную технику, Запад нарушает контрактные обязательства, так как направление подобных типов вооружений требует одобрения самой Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 сентября журналисту Павлу Зарубину.
2023-09-13T18:38
2023-09-13T18:38
новости
сергей лавров
запад
оружие
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По словам Лаврова, подобная практика является грубейшим нарушением сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено."Они (страны Запада) нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, направляя это все киевскому режиму", — цитирует журналист ответ Лаврова в своем телеграм-канале.На заседании СБ ООН 12 сентября высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицузаявила, что поставки оружия и боеприпасов на Украину за последние месяцы расширились.
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новости, сергей лавров, запад, оружие
Новости, Сергей Лавров, Запад, оружие

Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие

18:38 13.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Поставляя Киеву советскую военную технику, Запад нарушает контрактные обязательства, так как направление подобных типов вооружений требует одобрения самой Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 сентября журналисту Павлу Зарубину.
По словам Лаврова, подобная практика является грубейшим нарушением сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено.
"Они (страны Запада) нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, направляя это все киевскому режиму", — цитирует журналист ответ Лаврова в своем телеграм-канале.
На заседании СБ ООН 12 сентября высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицузаявила, что поставки оружия и боеприпасов на Украину за последние месяцы расширились.
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
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В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине Поставки оружия и боеприпасов Украине за последние месяцы расширились. Об этом заявила на заседании СБ ООН 12 сентября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу
 
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