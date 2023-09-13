https://ukraina.ru/20230913/1049391496.html

Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие

Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие - 13.09.2023 Украина.ру

Лавров: Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское оружие

Поставляя Киеву советскую военную технику, Запад нарушает контрактные обязательства, так как направление подобных типов вооружений требует одобрения самой Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 сентября журналисту Павлу Зарубину.

2023-09-13T18:38

2023-09-13T18:38

2023-09-13T18:38

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сергей лавров

запад

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По словам Лаврова, подобная практика является грубейшим нарушением сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено."Они (страны Запада) нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, направляя это все киевскому режиму", — цитирует журналист ответ Лаврова в своем телеграм-канале.На заседании СБ ООН 12 сентября высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицузаявила, что поставки оружия и боеприпасов на Украину за последние месяцы расширились.

https://ukraina.ru/20230912/1049366518.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, запад, оружие