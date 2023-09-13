https://ukraina.ru/20230913/1049390772.html

Рисунки луганских детей, немецкие Marder-и неудачные атаки ВСУ. Главное на 13 сентября

Рисунки луганских детей, немецкие Marder-и неудачные атаки ВСУ. Главное на 13 сентября - 13.09.2023 Украина.ру

Рисунки луганских детей, немецкие Marder-и неудачные атаки ВСУ. Главное на 13 сентября

Военные ВС РФ отражают контрнаступление ВСУ по всем направлениям. Германия отправила Киеву обещанные боевые машины пехоты. В Италии сказали "да" рисункам детей из ЛНР и "нет" портретам украинских неонацистов

2023-09-13T17:56

2023-09-13T17:56

2023-09-13T18:01

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Ситуация на фронте: российские войска сопротивляются попыткам наступления ВСУРоссийские войска продолжают отражать попытки наступления ВСУ на различных направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции, опубликованной 13 сентября.При поддержке авиации и артиллерии "Южная" группировка войск на Донецком направлении отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. В результате противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Группировка войск "Восток" на Южно-Донецком направлении отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. На данном направлении ВСУ потеряли до 235-и бойцов, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы, отметило российское военное ведомство.На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В районе Работино Заопрожской области российские войска нанесли огневое поражение 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ."За сутки уничтожено более 205-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б"". - сообщает МО РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов*" восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.На Купянском направлении "Западная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы также поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 и гаубица М109 Paladin производства США. В районе Глубокого (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российская артиллерия нанесла поражение 124-й бригаде территориальной обороны Украины в районе острова Алексеевский. Уничтожены свыше 80-ти украинских бойцов, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.Также ВС РФ уничтожили украинские радиолокационные станции П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области. Теперь их шестьдесят. Германия поставила очередную партию БПМ Marder на УкраинуСтраны НАТО продолжают вооружать режим в Киеве. Новый пакет военной помощи Украине передала Германия. В него входит 20 боевых машин пехоты (БПМ) Marder с боеприпасами. Общее число поставленных Берлином Киеву БМП Marder таким образом достигло 60.Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи Украине переданы 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 2 бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования. Также ВСУ получат от ФРГ 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, 10 сенсоров для беспилотников и 1 систему спутникового наблюдения.Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила, что Европа хочет "справедливого и устойчивого мира" на Украине. Для достижения этой цели Киеву нужны гарантии безопасности, причем долгосрочные, отметила она. Она призвала нарастить в европейских странах выпуск вооружений для поставок Киеву.В Италии организовали выставку рисунков луганских детей и прогнали азовцев** с улиц Милана Между тем, в одной из стран ЕС — в Италии, организовали выставку детей из Луганской Народной Республики.В Милане около тысячи человек побывали на семинарах и встречах, где говорилось о геноциде, который НАТО проводил против Косово и в настоящее время проводит против Донбасса. В рамках мероприятий прошла выставка рисунков луганских детей и фотовыставка донецкого военкора итальянского происхождения Витторио Ранджелонни.По словам руководителя Центра итальянской культуры в ЛНР Андреа Паьмери, рассказать в Италии о том, что происходит в Донбассе — это маленькая победа.На днях общественное мнение Милана возмущалось из-за проведения на центральной улице города фотовыставки "Глаза Мариуполя". Вставку организовала ассоциация молодых украинцев в Италии UaMi, которой покровительствует консульство Украины в Италии.Возмущение итальянцев вызвал плакат мероприятия, на котором изображен черно-белый портрет командира батальона "Азов*" Дениса Прокопенко ("Редис")."Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть, как их боевики демонстрируют татуировки и нацистскую символику. Неужели таким образом город Милан, столь внимательный к права человека, способствует миру? Мы считаем это покровительство очень серьезным и просим отменить мероприятие", - прокомментировало Rifondazione Comunista появление портрета украинского неонациста на улицах итальянского города.* Азов - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации** азовец - боевик террористической организации Азов, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

https://ukraina.ru/20230911/1049328067.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, мо рф, сво, германия, военная помощь, италия, украина, спецоперация, дети, лнр