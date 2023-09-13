Суд в Киеве обязал ГБР проверить депутата Пипу на предмет разжигания межнациональной розни - 13.09.2023 Украина.ру
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Суд в Киеве обязал ГБР проверить депутата Пипу на предмет разжигания межнациональной розни
Суд в Киеве обязал ГБР проверить депутата Пипу на предмет разжигания межнациональной розни - 13.09.2023 Украина.ру
Суд в Киеве обязал ГБР проверить депутата Пипу на предмет разжигания межнациональной розни
Печерский суд города Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) расследовать дело против депутата Украины Натальи Пипы за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем телеграм-канале
2023-09-13T17:34
2023-09-13T17:34
новости
украина
львов
киев
алексей арестович
суд
межнациональные конфликты
русский язык
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Арестович* обратился в Печерский суд с требованием обратить внимание ГБР на деятельность депутата Пипы.Он сообщил, что в действиях Пипы присутствуют признаки уголовного правонарушения по ч.2 ст.161 УК Украины, а именно умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни и ненависти по языковым признакам, совершенные должностным лицом.2 июня в центре Львова депутат Верховной Рады Наталья Пипа вступила в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы из-за того, что он исполнял песню Виктора Цоя на русском языке. Пипа вызвала сотрудников полиции, которые составили в отношении молодого музыканта протокол об административном правонарушении и забрали его в приют для несовершеннолетних.Молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних, а позже отпустили, так как родственники прислали по почте необходимые документы.Позже он призвал людей сообщить ему, если они услышат, что "наезжают не только на русскоязычных, а на украиноязычных, болгароязычных, грекоязычных, армяноязычных, азербайджаноязычных".После языкового скандала украинские журналисты решили выяснить, по какой причине это произошло и направили в Минкульт запрос с просьбой разъяснить, можно ли на Украине исполнять песни Цоя. Через пару дней из Госагентства по искусствам и художественному образованию, куда был перенаправлен запрос, пришел ответ, что украинский закон не запрещает публичное исполнение песен Виктора Цоя, так как он не был гражданином Российской Федерации.*-Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, львов, киев, алексей арестович, суд, межнациональные конфликты, русский язык
Новости, Украина, Львов, Киев, Алексей Арестович, Суд, межнациональные конфликты, Русский язык

Суд в Киеве обязал ГБР проверить депутата Пипу на предмет разжигания межнациональной розни

17:34 13.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalyapipa
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / natalyapipa
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Печерский суд города Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) расследовать дело против депутата Украины Натальи Пипы за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем телеграм-канале
Арестович* обратился в Печерский суд с требованием обратить внимание ГБР на деятельность депутата Пипы.
Он сообщил, что в действиях Пипы присутствуют признаки уголовного правонарушения по ч.2 ст.161 УК Украины, а именно умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни и ненависти по языковым признакам, совершенные должностным лицом.
2 июня в центре Львова депутат Верховной Рады Наталья Пипа вступила в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы из-за того, что он исполнял песню Виктора Цоя на русском языке.
Пипа вызвала сотрудников полиции, которые составили в отношении молодого музыканта протокол об административном правонарушении и забрали его в приют для несовершеннолетних.
Молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних, а позже отпустили, так как родственники прислали по почте необходимые документы.
"Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним. Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины", - написал Арестович*.
Позже он призвал людей сообщить ему, если они услышат, что "наезжают не только на русскоязычных, а на украиноязычных, болгароязычных, грекоязычных, армяноязычных, азербайджаноязычных".
"Моя задача - поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти", - добавил он.
© Arestovich / Official телеграм-канал
© Arestovich / Official телеграм-канал
После языкового скандала украинские журналисты решили выяснить, по какой причине это произошло и направили в Минкульт запрос с просьбой разъяснить, можно ли на Украине исполнять песни Цоя.
Через пару дней из Госагентства по искусствам и художественному образованию, куда был перенаправлен запрос, пришел ответ, что украинский закон не запрещает публичное исполнение песен Виктора Цоя, так как он не был гражданином Российской Федерации.
*-Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 13:51
На Украине разрешили исполнять песни ЦояТворчество Виктора Цоя не запрещено к публичному исполнению на территории Украины. Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования на запрос СМИ. Документы опубликовал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско 21 июня
 
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