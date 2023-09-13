https://ukraina.ru/20230913/1049389939.html

"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень

"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру

"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень

На одном из электронных порталов Польши появилось объявление о сдаче квартиры в центре Кракова. Возможно, оно никогда не попало бы в поле зрения СМИ, если бы не одна деталь: автор объявления ограничил выбор жильцов по национальному признаку

2023-09-13T17:08

2023-09-13T17:08

2023-09-13T17:08

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украинские беженцы

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"Нацизм в действии", " А чего? Наелись уже хамским и свинским поведение украинцев?", "А как же дружба навек?", "А это вообще законом у них разрешено?", - отреагировали пользователи.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов, а в прессе все чаще появляются статьи о происшествиях с участием украинцев.Буквально на днях в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых украинских беженцев и вовсе сравнили с собаками."Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорилось в тексте листовки.

https://ukraina.ru/20230907/1049242433.html

https://ukraina.ru/20230908/1049259058.html

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новости, польша, беженцы, украинские беженцы