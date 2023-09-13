"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру
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"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень
"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру
"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень
На одном из электронных порталов Польши появилось объявление о сдаче квартиры в центре Кракова. Возможно, оно никогда не попало бы в поле зрения СМИ, если бы не одна деталь: автор объявления ограничил выбор жильцов по национальному признаку
2023-09-13T17:08
2023-09-13T17:08
новости
польша
беженцы
украинские беженцы
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"Нацизм в действии", " А чего? Наелись уже хамским и свинским поведение украинцев?", "А как же дружба навек?", "А это вообще законом у них разрешено?", - отреагировали пользователи.Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов, а в прессе все чаще появляются статьи о происшествиях с участием украинцев.Буквально на днях в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых украинских беженцев и вовсе сравнили с собаками."Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорилось в тексте листовки.
https://ukraina.ru/20230907/1049242433.html
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новости, польша, беженцы, украинские беженцы
Новости, Польша, беженцы, украинские беженцы

"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень

17:08 13.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода мира. Краков
Города мира. Краков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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На одном из электронных порталов Польши появилось объявление о сдаче квартиры в центре Кракова. Возможно, оно никогда не попало бы в поле зрения СМИ, если бы не одна деталь: автор объявления ограничил выбор жильцов по национальному признаку
"Квартира не сдается гражданам Украины, даже за дополнительную плату. Пожалуйста, не беспокойте и не тратьте свое время", - говорится в объявлении.
"Нацизм в действии", " А чего? Наелись уже хамским и свинским поведение украинцев?", "А как же дружба навек?", "А это вообще законом у них разрешено?", - отреагировали пользователи.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов, а в прессе все чаще появляются статьи о происшествиях с участием украинцев.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Буквально на днях в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых украинских беженцев и вовсе сравнили с собаками.
"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорилось в тексте листовки.
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