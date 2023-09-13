"Даже за дополнительную плату": "дружба" с украинцами вышла в Польше на новый уровень
На одном из электронных порталов Польши появилось объявление о сдаче квартиры в центре Кракова. Возможно, оно никогда не попало бы в поле зрения СМИ, если бы не одна деталь: автор объявления ограничил выбор жильцов по национальному признаку
"Квартира не сдается гражданам Украины, даже за дополнительную плату. Пожалуйста, не беспокойте и не тратьте свое время", - говорится в объявлении.
"Нацизм в действии", " А чего? Наелись уже хамским и свинским поведение украинцев?", "А как же дружба навек?", "А это вообще законом у них разрешено?", - отреагировали пользователи.
Страны ЕС долгое время активно поддерживали мигрантов, давая им кров и пособия, однако усталость от украинских беженцев достигла такого уровня, что в ЕС заговорили об экстрадиции мигрантов, а в прессе все чаще появляются статьи о происшествиях с участием украинцев.
7 сентября, 16:44Убивал долго и мучительно: украинец расправился со своими приемными родителями-миссионерами из США Пара миссионеров из США - Робби и Дженнифер Тауэр - были убиты усыновленным ими семь лет назад украинцем - Димой Тауэром. Обстоятельства произошедшего на днях обнародовало издание WinkNews, филиал CBS в Юго-Западной Флориде
Буквально на днях в одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, в которых украинских беженцев и вовсе сравнили с собаками.
"Важно: звуки фейерверков могут напугать кошек, собак и беженцев из Украины! Давайте позаботимся о наших беззащитных друзьях!" - говорилось в тексте листовки.
9 сентября, 14:58В Германии украинских беженцев сравнили с собакамиВ одном из пиротехнических магазинов Германии появились листовки, призывающие местных жителей быть внимательнее при использовании фейерверков. В тексте были упомянуты и украинцы. Соответствующее фото 9 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"