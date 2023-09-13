Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ - 13.09.2023 Украина.ру
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Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ
Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ - 13.09.2023 Украина.ру
Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ
Украинское издание "Политика страны" 13 сентября сообщает о том, что власти Днепропетровска (Днепра) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города
2023-09-13T16:52
2023-09-13T16:52
новости
леонид брежнев
украина
днепр
днепропетровск
звание
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Согласно украинскому законодательству, власти должны рассматривать любое предложение народа, если петиция набирает как минимум три тысячи голосов.Идея лишить Брежнева звания почетного гражданина города за 3,5 месяца получила отклик лишь у 41-го жителя Днепра (Днепропетровска), однако местные власти все равно решили рассмотреть обращение.В ответе местной администрации говорится, что Брежнев имеет звание "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое потеряло силу в 2016 году, когда город был переименован в Днепр.При этом закон позволяет лишить "старого" звания только в двух случаях: по личному обращению гражданина или после вступления в отношении него обвинительного приговора.К слову, в мае депутаты городского совета Киева проголосовали за лишение уроженца Украины Леонида Брежнева звания почетного гражданина.Это решение было принято в рамках закона о декоммунизации, который работает в стране с 2015 года. В его рамках на Украине сносят памятники, переименовывают города и улицы. При этом список того, что должно быть исключено из памяти народа за "связь с Россией" постоянно расширяется.Попал в перечень неугодных и Брежнев, несмотря на то, что был первым, кто удостоился звания почетного жителя Киева. Произошло это после того, как генсек открыл в Киеве мемориал Родине-матери.
https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, леонид брежнев, украина, днепр, днепропетровск, звание
Новости, Леонид Брежнев, Украина, Днепр, Днепропетровск, звание

Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ

16:52 13.09.2023
 
© РИА Новости . Борис Кауфман / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Борис Кауфман
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Украинское издание "Политика страны" 13 сентября сообщает о том, что власти Днепропетровска (Днепра) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города
Согласно украинскому законодательству, власти должны рассматривать любое предложение народа, если петиция набирает как минимум три тысячи голосов.
Идея лишить Брежнева звания почетного гражданина города за 3,5 месяца получила отклик лишь у 41-го жителя Днепра (Днепропетровска), однако местные власти все равно решили рассмотреть обращение.
В ответе местной администрации говорится, что Брежнев имеет звание "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое потеряло силу в 2016 году, когда город был переименован в Днепр.
При этом закон позволяет лишить "старого" звания только в двух случаях: по личному обращению гражданина или после вступления в отношении него обвинительного приговора.
К слову, в мае депутаты городского совета Киева проголосовали за лишение уроженца Украины Леонида Брежнева звания почетного гражданина.
Это решение было принято в рамках закона о декоммунизации, который работает в стране с 2015 года. В его рамках на Украине сносят памятники, переименовывают города и улицы. При этом список того, что должно быть исключено из памяти народа за "связь с Россией" постоянно расширяется.
Попал в перечень неугодных и Брежнев, несмотря на то, что был первым, кто удостоился звания почетного жителя Киева. Произошло это после того, как генсек открыл в Киеве мемориал Родине-матери.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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