https://ukraina.ru/20230913/1049389236.html

Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ

Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ - 13.09.2023 Украина.ру

Власти Днепра отказались лишать Брежнева почетного звания без его "личного обращения" - СМИ

Украинское издание "Политика страны" 13 сентября сообщает о том, что власти Днепропетровска (Днепра) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города

2023-09-13T16:52

2023-09-13T16:52

2023-09-13T16:52

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Согласно украинскому законодательству, власти должны рассматривать любое предложение народа, если петиция набирает как минимум три тысячи голосов.Идея лишить Брежнева звания почетного гражданина города за 3,5 месяца получила отклик лишь у 41-го жителя Днепра (Днепропетровска), однако местные власти все равно решили рассмотреть обращение.В ответе местной администрации говорится, что Брежнев имеет звание "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое потеряло силу в 2016 году, когда город был переименован в Днепр.При этом закон позволяет лишить "старого" звания только в двух случаях: по личному обращению гражданина или после вступления в отношении него обвинительного приговора.К слову, в мае депутаты городского совета Киева проголосовали за лишение уроженца Украины Леонида Брежнева звания почетного гражданина.Это решение было принято в рамках закона о декоммунизации, который работает в стране с 2015 года. В его рамках на Украине сносят памятники, переименовывают города и улицы. При этом список того, что должно быть исключено из памяти народа за "связь с Россией" постоянно расширяется.Попал в перечень неугодных и Брежнев, несмотря на то, что был первым, кто удостоился звания почетного жителя Киева. Произошло это после того, как генсек открыл в Киеве мемориал Родине-матери.

https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html

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