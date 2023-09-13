Все зависит от Урсулы. В Еврокомиссию внесли предложение продлить эмбарго на экспорт украинского зерна - 13.09.2023 Украина.ру
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Все зависит от Урсулы. В Еврокомиссию внесли предложение продлить эмбарго на экспорт украинского зерна
Все зависит от Урсулы. В Еврокомиссию внесли предложение продлить эмбарго на экспорт украинского зерна - 13.09.2023 Украина.ру
Все зависит от Урсулы. В Еврокомиссию внесли предложение продлить эмбарго на экспорт украинского зерна
Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер внес в Еврокомиссию представление о продлении после 15 сентября запрета на импорт украинской агропродукции в пять восточноевропейских стран - Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Об этом сообщает польское издание RMF24
2023-09-13T16:21
2023-09-13T16:21
новости
еврокомиссия
зерно
украина
эмбарго
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В документе указано, что предложение основывается на анализе рыночной ситуации и других рисках для указанных стран. При этом срок новых предлагаемых ограничений не уточняется.Окончательное решение теперь зависит от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. С одной стороны, можно было бы предположить, что ее выбор очевиден, ведь еще в августе "за кулисами" она пообещала Владимиру Зеленскому, что запрет продлеваться не будет. Однако, уточнили журналисты RMF FM, влияние Хагера в ЕС крайне велико и нередко именно он переубеждает фон дер Ляйнен.В то же время, отметили авторы польского издания, власти Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии смогут продлить эмбарго самостоятельно, как они и обещали поступить в случае отказа ЕК.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.Однако желаемого для Киева результата это не принесло, европейская дорога для зерна по-прежнему заказана. Поэтому накануне, 12 сентября, представители Украины в очередной раз пригрозили непокорным европейским государствам, но уже обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).В среду, 13 сентября, глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария также не намерены пускать в свою страну зерно с Украины и не только продлят эмбарго, но и расширят перечень запрещенных товаров.
https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html
https://ukraina.ru/20230913/1049383044.html
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новости, еврокомиссия, зерно, украина, эмбарго
Новости, Еврокомиссия, зерно, Украина, эмбарго

Все зависит от Урсулы. В Еврокомиссию внесли предложение продлить эмбарго на экспорт украинского зерна

16:21 13.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство риса в Краснодарском крае, зерно
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер внес в Еврокомиссию представление о продлении после 15 сентября запрета на импорт украинской агропродукции в пять восточноевропейских стран - Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Об этом сообщает польское издание RMF24
В документе указано, что предложение основывается на анализе рыночной ситуации и других рисках для указанных стран. При этом срок новых предлагаемых ограничений не уточняется.
Окончательное решение теперь зависит от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. С одной стороны, можно было бы предположить, что ее выбор очевиден, ведь еще в августе "за кулисами" она пообещала Владимиру Зеленскому, что запрет продлеваться не будет. Однако, уточнили журналисты RMF FM, влияние Хагера в ЕС крайне велико и нередко именно он переубеждает фон дер Ляйнен.
В то же время, отметили авторы польского издания, власти Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии смогут продлить эмбарго самостоятельно, как они и обещали поступить в случае отказа ЕК.
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вчера, 13:13
Польша выдвинула Украине зерновой ультиматумВаршава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
Однако желаемого для Киева результата это не принесло, европейская дорога для зерна по-прежнему заказана. Поэтому накануне, 12 сентября, представители Украины в очередной раз пригрозили непокорным европейским государствам, но уже обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В среду, 13 сентября, глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария также не намерены пускать в свою страну зерно с Украины и не только продлят эмбарго, но и расширят перечень запрещенных товаров.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13:42
"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зернаВенгрия, Румыния, Словакия и Болгария не только продлят эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины, но и расширят перечень запрещенных товаров. Такое заявление 13 сентября сделал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. Его слова процитировало местное издание Maguar Nemzet
 
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