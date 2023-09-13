Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДР - 13.09.2023 Украина.ру
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Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДР
Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДР - 13.09.2023 Украина.ру
Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДР
Треугольник США-Япония-Южная Корея в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде в августе сего года превратился в очень эффективный военный инструмент в руках Вашингтона, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Александр Воронцов
2023-09-13T17:30
2023-09-13T17:30
интервью
сша
кндр
ким чен ын
владимир путин
япония
южная корея
рсзо
синдзо абэ
курилы
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Переговоры тет-а-тет президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который посетил Россию впервые с 2019 года, на космодроме Восточный продолжались около четырёх часов. Глава Северной Кореи выразил уверенность в победе РФ в ходе спецоперации на Украине.По словам Путина, у Москвы и Пхеньяна есть возможности наладить военное сотрудничество.- Александр Валентинович, прочно укоренилось мнение, что КНДР отсталая страна со слабой экономикой. Возможно ли двустороннее военно-техническое сотрудничество между нашими странами?- Сознание обывателей, к сожалению, подвергнуто тем штампам, которыми его пичкали многие годы. На самом деле, ситуация там другая. У КНДР военно-промышленный комплекс вполне развит и по некоторым направлениям достиг очень интересных результатов и там есть кое-что привлекательное и для нас, и для других стран. Могу согласиться с утверждением, что корейские дальнобойные РСЗО – одни из лучших в мире.- Какое место занимает сотрудничество России и КНДР в обеспечении безопасности Дальнего Востока на фоне растущей милитаризации Японии?- Между нами существует только договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, в котором нет военной статьи. Возможно, в ходе нынешних переговоров лидеры двух стран о чем-то договорились, потому что возникают новые реальные угрозы, быстро нарастающие в своем объеме. Треугольник США-Япония-Южная Корея в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде в августе сего года претерпел глубокую трансформацию в направлении превращения его в очень эффективный военный инструмент в руках США.Наши оппоненты понимают, что подталкивают нас, Россию, Китай и КНДР к более активным шагам по формированию условного нашего треугольника. То есть они нам не оставляют выбора делать то, что еще год назад мы не планировали. Ни Пхеньян, ни Москва, ни Пекин не стремились что-либо форсировать в этом направлении. Но новые вызовы, которые появились в течение последнего года и даже месяцев, заставляют по-новому взглянуть на эту сферу сотрудничества, и тут что-то можно ожидать. Из того, что я слышал на неофициальном уровне – это возможность двухсторонних маневров, а что будет дальше, посмотрим.Перед началом переговоров Песков анонсировал, что будут обсуждаться чувствительные сферы, которые не подлежат обнародованию. Так, видимо, и произошло.- Насколько сейчас реальна угроза островам Курильской гряды со стороны Японии, где эти земли называют "северными территориями", оспаривая их принадлежность России?- Токио твердо заявляет о решимости вернуть так называемые северные территории. Если с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии, который погиб во время загадочного покушения, у Путина были с ним нормальные рабочие отношения, и эта тема обсуждалась в дипломатическом конструктивном ключе, то при нынешнем премьер-министре Фумио Кисида ситуация другая. Да и общая политика США жёстко бескомпромиссно решительно выстраивает из всех своих союзников в Европе и в Азии, линию, нужную Вашингтону.Возможность японского десанта на Курилы в ближайшее время не рассматривается. Но если это будет в интересах США, они могут Японию к этому подтолкнуть, а если это не в интересах США, то даже желание Японии что-то сделать, будет гаситься. Ведь Япония не стремилась примиряться с Южной Кореей так стремительно, как это произошло в этом году, но США сумели убедить Токио, что это надо сделать ради более высоких интересов.- Некоторое время назад министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Насколько угрожающая обстановка сложилась там сейчас?- На Корейском полуострове нарастает напряженность. Военные маневры США и Южной Кореи, в этом году их запланировано 20, идут в режиме нон-стоп, американская военная компонента наращивается. Президент Юн Сок Ёль и правоконсервативные силы, которые сейчас находятся у власти, настроены, мягко говоря решительно, бескомпромиссно, и какую-то переговорную опцию в отношении Пхеньяна не рассматривают. Только с позиции силы, наращивания военного потенциала. В Южной Кореи сильны голоса в пользу создания своего ядерного оружия, хотя американцы пока это гасят.Но главная проблема в том, что ни США, ни Южная Корея абсолютно не рассматривают опцию начала содержательных переговоров с КНДР, поэтому ожидать можно всего, и военных конфликтов. К сожалению, ситуация там тревожная.
https://ukraina.ru/20230913/1049380925.html
https://ukraina.ru/20230908/1049249385.html
https://ukraina.ru/20230912/1049367107.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, кндр, ким чен ын, владимир путин, япония, южная корея, рсзо, синдзо абэ, курилы, ядерное оружие
Интервью, США, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Япония, Южная Корея, РСЗО, Синдзо Абэ, Курилы, Ядерное оружие

Александр Воронцов: Агрессивная политика США в Корее не оставила выбора России, Китаю и КНДР

17:30 13.09.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Воронцов интервью
Александр Воронцов интервью - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Треугольник США-Япония-Южная Корея в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде в августе сего года превратился в очень эффективный военный инструмент в руках Вашингтона, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Александр Воронцов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Переговоры тет-а-тет президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который посетил Россию впервые с 2019 года, на космодроме Восточный продолжались около четырёх часов. Глава Северной Кореи выразил уверенность в победе РФ в ходе спецоперации на Украине.
По словам Путина, у Москвы и Пхеньяна есть возможности наладить военное сотрудничество.
- Александр Валентинович, прочно укоренилось мнение, что КНДР отсталая страна со слабой экономикой. Возможно ли двустороннее военно-техническое сотрудничество между нашими странами?
- Сознание обывателей, к сожалению, подвергнуто тем штампам, которыми его пичкали многие годы. На самом деле, ситуация там другая. У КНДР военно-промышленный комплекс вполне развит и по некоторым направлениям достиг очень интересных результатов и там есть кое-что привлекательное и для нас, и для других стран. Могу согласиться с утверждением, что корейские дальнобойные РСЗО – одни из лучших в мире.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
13:00
Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13:00 13 сентябряМосква и Пхеньян заверили друг друга в дружбе и союзничестве; новые подробности ночной атаки на Севастополь; Европа не хочет возвращать украинских уклонистов
- Какое место занимает сотрудничество России и КНДР в обеспечении безопасности Дальнего Востока на фоне растущей милитаризации Японии?
- Между нами существует только договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, в котором нет военной статьи. Возможно, в ходе нынешних переговоров лидеры двух стран о чем-то договорились, потому что возникают новые реальные угрозы, быстро нарастающие в своем объеме. Треугольник США-Япония-Южная Корея в ходе саммита в Кэмп-Дэвиде в августе сего года претерпел глубокую трансформацию в направлении превращения его в очень эффективный военный инструмент в руках США.
Наши оппоненты понимают, что подталкивают нас, Россию, Китай и КНДР к более активным шагам по формированию условного нашего треугольника. То есть они нам не оставляют выбора делать то, что еще год назад мы не планировали. Ни Пхеньян, ни Москва, ни Пекин не стремились что-либо форсировать в этом направлении. Но новые вызовы, которые появились в течение последнего года и даже месяцев, заставляют по-новому взглянуть на эту сферу сотрудничества, и тут что-то можно ожидать. Из того, что я слышал на неофициальном уровне – это возможность двухсторонних маневров, а что будет дальше, посмотрим.
Перед началом переговоров Песков анонсировал, что будут обсуждаться чувствительные сферы, которые не подлежат обнародованию. Так, видимо, и произошло.
Евгений Ким интервью
8 сентября, 04:25
Евгений Ким о том, почему ВСУ не могут повторить подвиг китайских добровольцев в Корейской войнеПравящие круги США понимают, что на Украине им победить не удастся, поэтому им надо отвлечь внимание от украинских дел накануне президентских выборов, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким
- Насколько сейчас реальна угроза островам Курильской гряды со стороны Японии, где эти земли называют "северными территориями", оспаривая их принадлежность России?
- Токио твердо заявляет о решимости вернуть так называемые северные территории. Если с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии, который погиб во время загадочного покушения, у Путина были с ним нормальные рабочие отношения, и эта тема обсуждалась в дипломатическом конструктивном ключе, то при нынешнем премьер-министре Фумио Кисида ситуация другая. Да и общая политика США жёстко бескомпромиссно решительно выстраивает из всех своих союзников в Европе и в Азии, линию, нужную Вашингтону.
Возможность японского десанта на Курилы в ближайшее время не рассматривается. Но если это будет в интересах США, они могут Японию к этому подтолкнуть, а если это не в интересах США, то даже желание Японии что-то сделать, будет гаситься. Ведь Япония не стремилась примиряться с Южной Кореей так стремительно, как это произошло в этом году, но США сумели убедить Токио, что это надо сделать ради более высоких интересов.
- Некоторое время назад министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Насколько угрожающая обстановка сложилась там сейчас?
- На Корейском полуострове нарастает напряженность. Военные маневры США и Южной Кореи, в этом году их запланировано 20, идут в режиме нон-стоп, американская военная компонента наращивается. Президент Юн Сок Ёль и правоконсервативные силы, которые сейчас находятся у власти, настроены, мягко говоря решительно, бескомпромиссно, и какую-то переговорную опцию в отношении Пхеньяна не рассматривают. Только с позиции силы, наращивания военного потенциала. В Южной Кореи сильны голоса в пользу создания своего ядерного оружия, хотя американцы пока это гасят.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Вчера, 18:40
Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездахИнформацию о предстоящей встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына обсуждает сегодня вся мировая пресса.
Но главная проблема в том, что ни США, ни Южная Корея абсолютно не рассматривают опцию начала содержательных переговоров с КНДР, поэтому ожидать можно всего, и военных конфликтов. К сожалению, ситуация там тревожная.
 
ИнтервьюСШАКНДРКим Чен ЫнВладимир ПутинЯпонияЮжная КореяРСЗОСиндзо АбэКурилыЯдерное оружие
 
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