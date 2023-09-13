https://ukraina.ru/20230913/1049387059.html

Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео

Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео - 13.09.2023 Украина.ру

Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео

Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый оценил ситуацию на фронте, прокомментировал наращивание производства вооружений на Западе и... Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T15:19

2023-09-13T15:19

2023-09-13T15:19

пётр скоробогатый

видео

россия

украина

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сша

корея

польша

вооружения

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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый оценил ситуацию на фронте, прокомментировал наращивание производства вооружений на Западе и рассказал, что нужно сделать, чтобы усадить США за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 0:50 – Почему Путин именно сейчас заговорил о провале украинского наступления и намерении Запада потянуть время при помощи переговоров для восполнения резервов; 6:20 – Отменит ли Зеленский запрет на переговоры с Россией и для чего? 8:39 – Как вынудить запад к переговорам по Украине; 11:05 – депортирует ли Европа украинских мужчин на родину для отправки их на фронт?14:05 – какое оружие будет поставлять Северная Корея в Россию; 20:25 – Подготовка к войне с НАТО: о чем говорят сроки перевооружения Польши; 24:58 – Ситуация на фронте: Клещеевка, Времевка, Купянск.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пётр скоробогатый, видео, россия, украина, сво, всу, сша, корея, польша, вооружения, артиллерия, фронт, видео