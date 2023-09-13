https://ukraina.ru/20230913/1049387059.html
Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео
Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео - 13.09.2023 Украина.ру
Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый оценил ситуацию на фронте, прокомментировал наращивание производства вооружений на Западе и... Украина.ру, 13.09.2023
2023-09-13T15:19
2023-09-13T15:19
2023-09-13T15:19
пётр скоробогатый
видео
россия
украина
сво
всу
сша
корея
польша
вооружения
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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый оценил ситуацию на фронте, прокомментировал наращивание производства вооружений на Западе и рассказал, что нужно сделать, чтобы усадить США за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 0:50 – Почему Путин именно сейчас заговорил о провале украинского наступления и намерении Запада потянуть время при помощи переговоров для восполнения резервов; 6:20 – Отменит ли Зеленский запрет на переговоры с Россией и для чего? 8:39 – Как вынудить запад к переговорам по Украине; 11:05 – депортирует ли Европа украинских мужчин на родину для отправки их на фронт?14:05 – какое оружие будет поставлять Северная Корея в Россию; 20:25 – Подготовка к войне с НАТО: о чем говорят сроки перевооружения Польши; 24:58 – Ситуация на фронте: Клещеевка, Времевка, Купянск.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пётр скоробогатый, видео, россия, украина, сво, всу, сша, корея, польша, вооружения, артиллерия, фронт, видео
Пётр Скоробогатый, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, США, Корея, Польша, вооружения, артиллерия, фронт
Как победить Украину без взятия Киева и что будет с Польшей - Скоробогатый. Видео
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый оценил ситуацию на фронте, прокомментировал наращивание производства вооружений на Западе и рассказал, что нужно сделать, чтобы усадить США за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
0:50 – Почему Путин именно сейчас заговорил о провале украинского наступления и намерении Запада потянуть время при помощи переговоров для восполнения резервов; 6:20 – Отменит ли Зеленский запрет на переговоры с Россией и для чего?
8:39 – Как вынудить запад к переговорам по Украине;
11:05 – депортирует ли Европа украинских мужчин на родину для отправки их на фронт?
14:05 – какое оружие будет поставлять Северная Корея в Россию;
20:25 – Подготовка к войне с НАТО: о чем говорят сроки перевооружения Польши;
24:58 – Ситуация на фронте: Клещеевка, Времевка, Купянск.