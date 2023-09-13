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Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с Путиным
Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с Путиным - 13.09.2023 Украина.ру
Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с Путиным
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен как можно скорее решить вопрос с принятием в свой состав Украины и Молдавии. Бывший президент Франции Николя Саркози с этим предложением не согласился, отметив, что такое решение может быть опасным для самого Евросоюза. Об этом 13 сентября написало американское издание Politico
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:26
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По мнению Урсулы фон дер Ляйен, с расширением границ ЕС нужно поторопиться, чтобы исключить возможность попадания Киева и Кишинева "в сферы влияния идеологических противников сообщества"."Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ", - сказала она.У экс-президента Франции Саркози другое мнение. Он уверен, что вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО не принесет мира Европе, но будет расцениваться Россией как провокация.
https://ukraina.ru/20230913/1049373245.html
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новости, урсула фон дер ляйен, саркози, украина, ес, нато
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Саркози, Украина, ЕС, НАТО
Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с Путиным
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен как можно скорее решить вопрос с принятием в свой состав Украины и Молдавии. Бывший президент Франции Николя Саркози с этим предложением не согласился, отметив, что такое решение может быть опасным для самого Евросоюза. Об этом 13 сентября написало американское издание Politico
По мнению Урсулы фон дер Ляйен, с расширением границ ЕС нужно поторопиться, чтобы исключить возможность попадания Киева и Кишинева "в сферы влияния идеологических противников сообщества".
"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ", - сказала она.
У экс-президента Франции Саркози другое мнение. Он уверен, что вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО не принесет мира Европе, но будет расцениваться Россией как провокация.
"Мы можем задуматься над тем, как выйти из этого конфликта? Есть два пути закончить войну: уничтожить друг друга - но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну, - либо дипломатические переговоры", - сказал Саркози, отметив, что "те, кто говорят, что с президентом Путиным невозможно вести переговоры – это, как правило, те, кто никогда с ним не встречался".