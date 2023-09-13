Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке - 13.09.2023 Украина.ру
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Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке - 13.09.2023 Украина.ру
Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
Украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство на котельную жилого массива "Солнечный" в Горловке. Об этом 13 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько
2023-09-13T13:49
2023-09-13T13:49
горловка
беспилотник
новости
днр
мэр
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"Зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров, повреждена антенна, на кровле котельной незначительные сколы", - написал он.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило в своем телеграм-канале атаку с ударного беспилотника по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, беспилотник, новости, днр, мэр
Горловка, беспилотник, Новости, ДНР, мэр

Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке

13:49 13.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство на котельную жилого массива "Солнечный" в Горловке. Об этом 13 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько
"Зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров, повреждена антенна, на кровле котельной незначительные сколы", - написал он.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило в своем телеграм-канале атаку с ударного беспилотника по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 13:06
Мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками ГорловкиМирный житель ранен при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале 10 июня
 
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