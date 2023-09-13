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Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке

Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке - 13.09.2023 Украина.ру

Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке

Украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство на котельную жилого массива "Солнечный" в Горловке. Об этом 13 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько

2023-09-13T13:49

2023-09-13T13:49

2023-09-13T13:49

горловка

беспилотник

новости

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"Зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров, повреждена антенна, на кровле котельной незначительные сколы", - написал он.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило в своем телеграм-канале атаку с ударного беспилотника по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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горловка, беспилотник, новости, днр, мэр