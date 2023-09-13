https://ukraina.ru/20230913/1049381321.html

С Маска срывают маску. Американского миллиардера в США обвиняют в пособничестве России и Путину

С Маска срывают маску. Американского миллиардера в США обвиняют в пособничестве России и Путину - 13.09.2023 Украина.ру

С Маска срывают маску. Американского миллиардера в США обвиняют в пособничестве России и Путину

Американские власти и подконтрольные им корпоративные медиа развернули активную кампанию против миллиардера Илона Маска, обвиняя его в саботаже военных планов украинского руководства

2023-09-13T16:23

2023-09-13T16:23

2023-09-13T17:39

эксклюзив

украина

илон маск

сша

космос

крым

джо байден

владимир путин

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Это произошло после публикации отрывков из биографической книги «Илон Маск», которая вышла в печать вчера, 12 сентября, и раскрывает читателям неизвестные подробности из жизни основателя компаний SpaceX и Tesla.Новый бестселлер сообщает, что американский предприниматель не поддался на уговоры Киева и отказался содействовать атаке украинских подводных дронов против российских военных кораблей, дислоцированных в гавани Севастополя. А также заявил о том, что Украине угрожает перспектива стратегического провала.«Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить Starlink в районе крымского побережья в прошлом году, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военный флот. Когда украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и прибились к берегу.Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страхом, вызванным разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками.Когда Киев начал использовать терминалы Starlink для атак на Россию, Маск начал сомневаться в правильности использования системы на Украине. Тем временем заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров умолял Маска восстановить интернет для водных беспилотников. Он рассказал ему о возможностях этих дронов.Маск ответил, что его впечатлила конструкция беспилотников, но включать связь он не будет, потому что Украина "заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение"», — пишет автор этой книги Уолтер Айзексон, написавший в прошлом популярную биографию Стива Джобса.Эти откровения вызвали яростную реакцию у представителей американской партии войны, которые называют Маска пособником Москвы, агентом Путина и предателем национальных интересов Америки.«Путин осыпал Илона Маска похвалами, назвав миллиардера выдающимся человеком и бизнесменом. Это произошло через несколько дней после того, как Маск заявил, что он не разрешил Украине использовать спутниковый интернет Starlink для ударов по Крыму», — пишет британский политический сайт IndependentА американское издание Politico сообщает, что Илон Маск якобы решил не помогать украинской атаке на российский флот у берегов Крыма после разговора с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым — с явным намеком на то, что в этих действиях можно усмотреть след измены.Маск пытается оправдаться. Комментируя обвинения со стороны неконсерваторов, он заявил, что не должен был выполнять приказы военно-политического руководства другой страны. Потому что является законопослушным гражданином Америки, которая формально не участвует в боевых действиях против Российской Федерации.«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это тот, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко», — написал миллиардер в ответ на критику в медиа.Маск также заявил, что он не откючал Starlink у побережья Крыма, а просто отказался включать его снова — потому что эта система связи автоматически перестала работать в регионе после введения антироссийских санкций.Кроме того, он отметил, что помощь в организации подобной атаки автоматически превратила бы его в поджигателя глобальной войны. А это не соответствует личным убеждениям и интересам знаменитого американского бизнесмена.«В то время, когда это произошло, регион вокруг Крыма был фактически отключен (от спутниковой связи). Причина отключения заключалась в том, что США ввели санкции против России. Мы получили срочные звонки от украинского правительства о том, что нам нужно включить спутник в Крыму. Это было практически посреди ночи.Поступила экстренная просьба активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта.В общем, мы поняли, что это что-то вроде нападения хоббитов на российский флот. Но украинское правительство не отвечает за нас, людей или нашу компанию. Это так не работает», — уточняет Маск подробности прошлогоднего происшествия.Однако попытки рационально объяснить свои действия оказались для предпринимателя безуспешными. Против Илона Маска развернулась настоящая травля, которая грозит ему серьезными политическими последствиями, а также может принести его компаниям большие убытки — вследствие системного судебного преследования со стороны администрации Джозефа Байдена.«Член комитета по вооружённым силам Сената Элизабет Уоррен призвала Пентагон начать большое расследование в отношении SpaceX. Она требует устроить проверку недавних скандалов с отключением терминалов Starlink на Украине.Маск уже давно критикует украинскую стратегию Байдена. Ещё в прошлом году он предложил свой мирный план — заморозку конфликта и проведение новых референдумов под эгидой Организации Объединённых Наций. С того момента Маск и начал отключать Starlink на Украине.Тогда Пентагону удалось надавить на Маска и договориться на новых условиях, где ему стали оплачивать все расходы на терминалы из военного бюджета. Однако теперь Маска вновь начали обвинять в предательстве интересов США.SpaceX попал под расследование о дискриминации. Neuralink стали уличать в нарушении прав животных, а Tesla — в самовозгорании электромобилей. Ну а покупка Маском сети Twitter расследуется Комиссией по ценным бумагам — демократы не могут простить Маску слом своей монополии над соцсетями», — пишет об этом эксперт-американист Малек Дудаков.Больше того, федеральное управление гражданской авиации США оперативно отказало Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship — якобы до устранения причин апрельской аварии. Хотя, на самом деле, эти проблемы давно преодолены, а на космодроме в Техасе готовы к старту.«Маск отключает ВСУ космический интернет. Маску в ответ отключают сам космос», — иронизирует по этому поводу шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.А американскому миллиардеру приходится отбиваться от атаки со стороны украинских хоббитов, которые, похоже, всерьез поверили, что носят на руках сказочное Кольцо Всевластья.

https://ukraina.ru/20230912/1049352745.html

https://ukraina.ru/20230908/1049252800.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, илон маск, сша, космос, крым, джо байден, владимир путин