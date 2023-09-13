https://ukraina.ru/20230913/1049380925.html

Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13.00 13 сентября

Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13.00 13 сентября - 13.09.2023 Украина.ру

Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13.00 13 сентября

Москва и Пхеньян заверили друг друга в дружбе и союзничестве; новые подробности ночной атаки на Севастополь; Европа не хочет возвращать украинских уклонистов

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:00

эксклюзив

хроники

ким чен ын

владимир путин

переговоры

севастополь

storm shadow

европа

уклонисты

украина

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На Дальнем Востоке завершились официальные переговоры Путина и Ким Чен ЫнаПо результатам официальной части переговоров на космодроме "Восточный" в Амурской области президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын сделали ряд заявлений о сотрудничестве двух стран:– "РФ и КНДР стремятся крепить узы товарищества и добрососедства, действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе", – Путин;– Ким Чен Ын заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе;– "Нынешний визит послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР", – Ким Чен Ын;– "Мой визит проходит на фоне борьбы прогресса с реакционизмом", – Ким Чен Ын.В сети также было опубликовано меню обеда, устроенного в честь Ким Чен Ына после официальной части переговоров: в него, среди прочих деликатесов, вошли пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.На десерт подавали таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина, за новые победы РФ и за дружбу:"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал он.Встреча руководителей двух стран широко освещается не только в российских и северокорейских СМИ, но и в недружественных странах:Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC News ведут текстовые трансляции о встрече, заголовки о встрече размещены на первых полосах;Британский телеканал Sky News и газета Guardian, итальянская газета La Repubblica также ведут текстовые трансляции;Французские газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече;Японский телеканал HNK ведет трансляцию встречи на главной странице сайта;Немецкие издания DasBild и Die Welt освещают встречу;Арабские издания также пишут о встрече, в частности телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры займут только один день, то есть закончатся этим вечером.Ночная атака на Черноморский флотВ ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковали тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщает Минобороны России.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 24 раненых, однако ближе к полудню некоторые СМИ и местные телеграм-каналы написали о двоих погибших и 26 раненых.Семь выпущенных с Украины крылатых ракеты были сбииы патрульным кораблем "Василий Быков", а два корабля ЧФ, находящиеся на ремонте, получили повреждения, сообщали утром в военном ведомстве.На Украине сразу же подтвердили удар по заводу, сначала – Главное управление разведки (ГУР), а затем командующий ВВСУ Украины Николай Олещук написал в своем телеграм-канале благодарность Военно-воздушным силам за атаку.Позднее доктор военных наук, эксперт Константин Сивков заявил агентству РИА Новости, что удар мог быть нанесен британскими ракетами Storm Shadow, а военный эксперт Алексей Леонков уточнил, что для подобной атаки требуется минимум пять самолетов типа Су-24.Произошедшее ставит задачу обнаружения и уничтожения самолетов противника ещё на земле, считает Сивков.Атаковали не совсем ВСУ. С нами воюют США и ведущие страны НАТО, отметил в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Я говорил, что СВО все больше принимает черноморский характер. Противник понимают, что мы отражаем ВСУ "контрнаступ" и на земле у них ничего не получается. А в октябре будет плохая погода как на суше, так и на море. Поэтому он принял решение атаковать нас в Черном море.Вы же знаете, что мы контролируем Черное море из Севастополя. Мы перекрыли все украинские порты. Суда не могут туда так просто проскочить. Россия показала это Западу. Запад обескуражило со страшной силой, что мы можем так просто взять и перерезать все эти транспортные коммуникации по ввозу и вывозу военной технике", - рассказал он.Украина несет убытки из-за приостановки Чернноморской инициативы, "зерновой сделки", с чем связаны подобные атаки, считает эксперт.Уклонисты в ЕвропеНа прошлой неделе в европейских и украинских СМИ появились десятки тревожных материалов о том, что Киев может потребовать экстрадиции уклонистов, находящихся в странах ЕС, а европейские страны – выдать их Украине.Особенно важно в этом контексте было заявление Министерства миграционной политики Бельгии: с 1 сентября оно приняло решение не принимать в качестве беженцев одиноких мужчин-украинцев.Австрия в свою очередь, напротив, старалась успокоить беженцев настолько, что в общественном транспорте Вены, Линца, и других крупных городов крутили видеоролик о том, что никого не отдадут.Поставили в этом вопросе точку чиновники из Чехии и Венгрии:Накануне заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее.В среду чешский новостной портал опубликовал заявление пресс-секретаря министерства юстиции Чехии Владимира Ржепка о том, что Чехия также не выдаст уклонистов.При этом он уточнил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина.

https://ukraina.ru/20230913/1049374927.html

https://ukraina.ru/20230913/1049373069.html

https://ukraina.ru/20230913/1049304076.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, ким чен ын, владимир путин, переговоры, севастополь, storm shadow , европа, уклонисты, украина