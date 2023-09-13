Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России - 13.09.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России
Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России - 13.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России
Руководитель КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным поднял тост за здоровье российского лидера и за новые победы России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T12:57
2023-09-13T12:57
новости
россия
кндр
владимир путин
ким чен ын
обеды
бокал
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Также глава КНДР поднял тост за победу российской армии и народа в построении сильного государства.Он уверен в том, что "российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, обеды, бокал
Новости, Россия, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, обеды, бокал

Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России

12:57 13.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Руководитель КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным поднял тост за здоровье российского лидера и за новые победы России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын.
Также глава КНДР поднял тост за победу российской армии и народа в построении сильного государства.
"Глубоко убежден, что геройская российская армия и народ блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства", - заявил Ким Чен Ын,
Он уверен в том, что "российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
12:26
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен ЫнаПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится в визитом в России, пообедали после переговоров на космодроме Восточный. Телеграм-канал RT 13 сентября рассказал, какие блюда подавали руководителям двух стран на официальном обеде
 
НовостиРоссияКНДРВладимир ПутинКим Чен Ынобедыбокал
 
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