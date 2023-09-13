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Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России

Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России - 13.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России

Руководитель КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным поднял тост за здоровье российского лидера и за новые победы России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-13T12:57

2023-09-13T12:57

2023-09-13T12:57

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Также глава КНДР поднял тост за победу российской армии и народа в построении сильного государства.Он уверен в том, что "российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.

https://ukraina.ru/20230913/1049379397.html

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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, обеды, бокал