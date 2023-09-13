https://ukraina.ru/20230913/1049380387.html

Крымские школьники обучатся военному делу

Крымские школьники обучатся военному делу - 13.09.2023 Украина.ру

Крымские школьники обучатся военному делу

В Крыму в школьную программу старшеклассников включили занятия по начальной военной подготовке. Об этом сообщил 13 сентября телеграм-канал "Readovka"

2023-09-13T13:01

2023-09-13T13:01

2023-09-13T13:01

школьники

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новости

ученики

военная

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Они будут проходить в рамках уроков ОБЖД (Основы безопасности жизнедеятельности). Детей научат основам стрельбы, правилам обращения с оружием и средствами индивидуальной защиты, использованию ручных гранат, строевой и инженерной подготовке, а также оказанию первой медицинской помощи.Занятия будут проводить для учеников 10-11 классов независимо от пола, в некоторых школах будут преподавать основы самозащиты, такие как рукопашный бой.

https://ukraina.ru/20230627/1047562269.html

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школьники, крым, новости, ученики, военная