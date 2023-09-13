Крымские школьники обучатся военному делу
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНачальная военная подготовка в школах Крыма
В Крыму в школьную программу старшеклассников включили занятия по начальной военной подготовке. Об этом сообщил 13 сентября телеграм-канал "Readovka"
Они будут проходить в рамках уроков ОБЖД (Основы безопасности жизнедеятельности). Детей научат основам стрельбы, правилам обращения с оружием и средствами индивидуальной защиты, использованию ручных гранат, строевой и инженерной подготовке, а также оказанию первой медицинской помощи.
"Мне нравятся уроки ВП. Во-первых, это необычно, это новый опыт для меня, который, думаю, пригодится мне дальше в жизни", — сказал один из учеников.
Занятия будут проводить для учеников 10-11 классов независимо от пола, в некоторых школах будут преподавать основы самозащиты, такие как рукопашный бой.