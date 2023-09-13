Крымские школьники обучатся военному делу - 13.09.2023 Украина.ру
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Крымские школьники обучатся военному делу
Крымские школьники обучатся военному делу - 13.09.2023 Украина.ру
Крымские школьники обучатся военному делу
В Крыму в школьную программу старшеклассников включили занятия по начальной военной подготовке. Об этом сообщил 13 сентября телеграм-канал "Readovka"
2023-09-13T13:01
2023-09-13T13:01
школьники
крым
новости
ученики
военная
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Они будут проходить в рамках уроков ОБЖД (Основы безопасности жизнедеятельности). Детей научат основам стрельбы, правилам обращения с оружием и средствами индивидуальной защиты, использованию ручных гранат, строевой и инженерной подготовке, а также оказанию первой медицинской помощи.Занятия будут проводить для учеников 10-11 классов независимо от пола, в некоторых школах будут преподавать основы самозащиты, такие как рукопашный бой.
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школьники, крым, новости, ученики, военная
школьники, Крым, Новости, ученики, военная

Крымские школьники обучатся военному делу

13:01 13.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНачальная военная подготовка в школах Крыма
Начальная военная подготовка в школах Крыма - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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В Крыму в школьную программу старшеклассников включили занятия по начальной военной подготовке. Об этом сообщил 13 сентября телеграм-канал "Readovka"
Они будут проходить в рамках уроков ОБЖД (Основы безопасности жизнедеятельности). Детей научат основам стрельбы, правилам обращения с оружием и средствами индивидуальной защиты, использованию ручных гранат, строевой и инженерной подготовке, а также оказанию первой медицинской помощи.
"Мне нравятся уроки ВП. Во-первых, это необычно, это новый опыт для меня, который, думаю, пригодится мне дальше в жизни", — сказал один из учеников.
Занятия будут проводить для учеников 10-11 классов независимо от пола, в некоторых школах будут преподавать основы самозащиты, такие как рукопашный бой.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 04:13Культура
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