"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына - 13.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230913/1049379397.html
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына - 13.09.2023 Украина.ру
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится в визитом в России, пообедали после переговоров на космодроме Восточный. Телеграм-канал RT 13 сентября рассказал, какие блюда подавали руководителям двух стран на официальном обеде
2023-09-13T12:26
2023-09-13T12:26
новости
ким чен ын
владимир путин
обеды
меню
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_f2f1b315fadff2edaabe7da8ab299b3c.jpg
В списке блюд оказались салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами."Это вам не Мак Дональдс! Достойный приём достойного гостя!", "А можно было бы в Мак сводить, как Блинкена", "Это вам не Блинкена по Макдакам водить", - отреагировали пользователи сети.Люди имеют в виду историю, произошедшую несколько дней назад, когда во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев министр иностранных дел принимающей стороны Дмитрий Кулеба сводил гостя в ресторан быстрого питания "Макдональдс".Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена."Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был "Макдональдс", - заявил Кулеба.Он рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой. Однако западные СМИ уже оценили диалог северокорейского лидера с Путиным как угрозу Киеву.Так, журналисты из американского Bloomberg написали о том, что встреча глав двух государств подчинена единственной из возможных тем - поставке оружия Москве. Авторы материала уверены, что северокорейское вооружение "могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны".Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные неназванные источники писало о том, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. И Пхеньян, уточняется в материале, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности."Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - отмечало издание.
https://ukraina.ru/20230907/1049230928.html
https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_274c839cea8da0e52c0c4c86868ebc0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ким чен ын, владимир путин, обеды, меню
Новости, Ким Чен Ын, Владимир Путин, обеды, меню

"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына

12:26 13.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится в визитом в России, пообедали после переговоров на космодроме Восточный. Телеграм-канал RT 13 сентября рассказал, какие блюда подавали руководителям двух стран на официальном обеде
В списке блюд оказались салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.
© RT на русском/Telegram
© RT на русском/Telegram
"Это вам не Мак Дональдс! Достойный приём достойного гостя!", "А можно было бы в Мак сводить, как Блинкена", "Это вам не Блинкена по Макдакам водить", - отреагировали пользователи сети.
Люди имеют в виду историю, произошедшую несколько дней назад, когда во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев министр иностранных дел принимающей стороны Дмитрий Кулеба сводил гостя в ресторан быстрого питания "Макдональдс".
Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был "Макдональдс", - заявил Кулеба.
Он рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 11:52
Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном за ужином в McDonald`s
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой. Однако западные СМИ уже оценили диалог северокорейского лидера с Путиным как угрозу Киеву.
Так, журналисты из американского Bloomberg написали о том, что встреча глав двух государств подчинена единственной из возможных тем - поставке оружия Москве. Авторы материала уверены, что северокорейское вооружение "могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны".
Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные неназванные источники писало о том, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. И Пхеньян, уточняется в материале, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.
"Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - отмечало издание.
Ким Чен Ын
09:56
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен ЫнКНДР всегда поддерживала и продолжает поддерживать все решения президента России Владимира Путина и правительства России, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиКим Чен ЫнВладимир Путинобедыменю
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Признали очевидное. Украинца с ампутированной кистью сняли с воинского учета
14:01На Украине поймали депутата на взятке в 35 тысяч долларов
13:49Украинцы сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
13:42"Недопустимо": Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария приняли решение о судьбе украинского зерна
13:31Почему Украину нельзя присоединять к России как единый регион и зачем нужно дойти да Киева - Ищенко
13:31NYT: Россия до СВО выпускала 100 танков в год, сейчас выпускает 200
13:19Сибиряк отправится в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
13:19"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина": Захарова предположила, каким видит мир Подоляк
13:10Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik
13:01Крымские школьники обучатся военному делу
13:00Лидер КНДР уверен в победе России, удар по ЧФ мог быть нанесен Storm Shadow. Главное на 13.00 13 сентября
12:57Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Путина и победу России
12:45Эксперты: ВСУ вероятно ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow, но есть нюанс
12:26"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
12:19За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру
12:01"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке
11:47"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
11:46Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
11:43МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
11:41Во Львовской области установили памятник томосу
Лента новостейМолния