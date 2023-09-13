https://ukraina.ru/20230913/1049379397.html
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына - 13.09.2023 Украина.ру
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится в визитом в России, пообедали после переговоров на космодроме Восточный. Телеграм-канал RT 13 сентября рассказал, какие блюда подавали руководителям двух стран на официальном обеде
2023-09-13T12:26
2023-09-13T12:26
2023-09-13T12:26
новости
ким чен ын
владимир путин
обеды
меню
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В списке блюд оказались салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами."Это вам не Мак Дональдс! Достойный приём достойного гостя!", "А можно было бы в Мак сводить, как Блинкена", "Это вам не Блинкена по Макдакам водить", - отреагировали пользователи сети.Люди имеют в виду историю, произошедшую несколько дней назад, когда во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев министр иностранных дел принимающей стороны Дмитрий Кулеба сводил гостя в ресторан быстрого питания "Макдональдс".Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена."Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был "Макдональдс", - заявил Кулеба.Он рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой. Однако западные СМИ уже оценили диалог северокорейского лидера с Путиным как угрозу Киеву.Так, журналисты из американского Bloomberg написали о том, что встреча глав двух государств подчинена единственной из возможных тем - поставке оружия Москве. Авторы материала уверены, что северокорейское вооружение "могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны".Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные неназванные источники писало о том, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. И Пхеньян, уточняется в материале, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности."Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - отмечало издание.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ким чен ын, владимир путин, обеды, меню
"Это вам не Блинкена по "Макдакам" водить": стало известно, чем Путин угостил Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, который сейчас находится в визитом в России, пообедали после переговоров на космодроме Восточный. Телеграм-канал RT 13 сентября рассказал, какие блюда подавали руководителям двух стран на официальном обеде
В списке блюд оказались салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.
"Это вам не Мак Дональдс! Достойный приём достойного гостя!", "А можно было бы в Мак сводить, как Блинкена", "Это вам не Блинкена по Макдакам водить", - отреагировали пользователи сети.
Люди имеют в виду историю, произошедшую несколько дней назад, когда во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев министр иностранных дел принимающей стороны Дмитрий Кулеба сводил гостя в ресторан быстрого питания "Макдональдс".
Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был "Макдональдс", - заявил Кулеба.
Он рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой. Однако западные СМИ уже оценили диалог северокорейского лидера с Путиным как угрозу Киеву.
Так, журналисты из американского Bloomberg написали о том, что встреча глав двух государств подчинена единственной из возможных тем - поставке оружия Москве. Авторы материала уверены, что северокорейское вооружение "могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны".
Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные неназванные источники писало о том, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. И Пхеньян, уточняется в материале, предложит РФ боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.
"Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - отмечало издание.