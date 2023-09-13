https://ukraina.ru/20230913/1049378724.html

Александр Перенджиев: США устроили Севастополю "дорогую" месть, но Россия побьет ВСУ и в лоб, и с тыла

Александр Перенджиев: США устроили Севастополю "дорогую" месть, но Россия побьет ВСУ и в лоб, и с тыла - 13.09.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: США устроили Севастополю "дорогую" месть, но Россия побьет ВСУ и в лоб, и с тыла

Из Украины создали оружейный хаб и распределительную базу. С Украины под видом мирных грузов вывозили оружие на продажу. А теперь этот поток пресекся. США из-за Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T14:52

2023-09-13T14:52

2023-09-13T15:54

интервью

всу

россия

сша

нато

севастополь

черное море

ракеты

катера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_71:7:878:461_1920x0_80_0_0_63234d4eb43e180fddaf4d58e7cc189b.jpg

Из Украины создали оружейный хаб и распределительную базу. С Украины под видом мирных грузов вывозили оружие на продажу. А теперь этот поток пресекся. США из-за этого несут прямые убытки. Так что это не просто военный аспект.Это прямой финансовый интерес тех, кто наживается на украинском кризисе. Они в ярости. И эта ярость привела к тому, что именно сейчас они нанесли такой удар по базе Черноморского флота в Севастополе, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее ВСУ нанесли удар 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе и 3 безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Силами ПВО сбиты 7 крылатых ракет. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера. Но в результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля — дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».— Александр Николаевич, почему именно сейчас ВСУ предприняли такую сложную и комбинированную атаку?— Первое. Сразу скажу, что атаковали не совсем ВСУ. С нами воюют США и ведущие страны НАТО.Второе. В одном из наших предыдущих интервью я говорил, что СВО все больше принимает черноморский характер. Противник понимает, что мы отражаем ВСУ «контрнаступ» и на земле у них ничего не получается. А в октябре будет плохая погода как на суше, так и на море. Поэтому он принял решение атаковать нас в Черном море.Вы же знаете, что мы контролируем Черное море из Севастополя. Мы перекрыли все украинские порты. Суда не могут туда так просто проскочить. Россия показала это Западу. Запад обескуражило со страшной силой, что мы можем так просто взять и перерезать все эти транспортные коммуникации по ввозу и вывозу военной техники.Я уже говорил, что из Украины создали оружейный хаб и распределительную базу. С Украины под видом мирных грузов вывозили оружие на продажу и ввозили. А теперь этот поток пресекся. США из-за этого несут прямые убытки. Так что это не просто военный аспект. Это прямой финансовый интерес тех, кто наживается на украинском кризисе. Они в ярости. И эта ярость привела к тому, что именно сейчас они нанесли такой удар по базе Черноморского флота.«Зерновая сделка» тоже приносила определенную прибыль западным дельцам. А тут Россия показала, что без нее вы ничего не решите. Мы же уничтожаем критичную для нас инфраструктуру в Одессе и Одесской области.По Новороссийску ударить сложнее. Он чуток в стороне. И Севастополь стратегически важен. Именно он позволяет нам контролировать черноморскую акваторию в районе Украины. Севастополь вообще обеспечивал безопасность всего черноморского побережья Советского Союза.Резюмирую. Все это в совокупности мобилизует наших врагов на такие операции.— Что вы можете отметить из главного, что было в этой комбинированной атаке?— То, что Запад не жалеет денег. Безэкипажные катера — штука дорога. Да и ракеты дальнего действия противник просто так не применяет.Понятно, что не Украина с нами воюет. С нами напрямую воюют элитарные круги Запада. Причем воюют они уже не руками Украины, а от имени Украины. Мы же понимаем, что у ВСУ изначально не было безэкипажных катеров и дальнобойных ракет.Более того, когда мы уничтожили четыре десантных катера в районе острова Змеиный вместе с экипажами, это тоже привело Запад в ярость. Я предполагаю, что там были не только украинцы, но и представители натовского спецназа. И во время наших ударов по тылам тоже гибнут высокопоставленные натовские военные.У меня есть еще одна мысль. Запад побудил устроить атаку на результаты выборов в России. Они думали, что на новых территориях никто не придет голосовать, но на участках были очереди. Людям мстят, что население новых регионов верят в нашу победу и готовы остаться с Россией. Им не нужна Украина как таковая, а не только этот режим. Людей хотят запугать и показать, что армия России не в состоянии обеспечить их безопасность.Плюс на Западе внимательно слушали выступление Путина, который сказал, что ВСУ только несут потери, а результата у них нет. Поэтому Запад ретиво решил провести свои агрессивные действия. Нам надо было это ожидать. Надо было понимать, что враг не будет сидеть сложа руки. Им хочется доказать, что у них что-то получается.— Как будет развиваться кампания на суше и на море с наступлением плохой погоды?— Активные бои не закончатся.Запад понимает, что у ВСУ нет кадровых резервов. Они иссякают. Киевский режим и Запад уже планирует послать на войну женщин, подростков и стариков. Они действительно начинают тотальную войну с Россией. Популярная фраза «война до последнего украинца» приобретает конкретный смысл. Речь идет обо всех жителях Украины, а не только о мужском населении призывного возраста. Это ужасные вещи.Но поскольку кадровый резерв ВСУ иссякает, скоро им некого будет бросать в наступление. Рано или поздно эти волны атаки закончатся. Противник рано или поздно перейдет в обороне. Вопрос только в том, когда наш Генштаб поймет, что пора нам перейти в наступление. Украина и Запад это понимает, что Россия ждет благоприятного момента для контрудара.Тут напрашивается историческая аналогия с битвой за Москву. Жуков собрал генералов и сказал: «Тут у противника силы иссякли, тут он растянул войска, тут отстали резервы. У нас появились благоприятные условия для контрудара». Причем этот контрудар был как раз зимой с 5–6 декабря. То же самое может быть и сейчас.У ВСУ наверняка есть слабые места. По ходу боевых действий их будет больше. Да, они минируют территории, но все заминировать нельзя. Где-то проходы будут. В конце концов, мы сможем где-то перейти к воздушно-десантным операциям. Тем более у нас есть такой опыт. Мы выбрасывали не только личный состав, но и технику.Кстати, я бы еще хотел обратить внимание на геополитический аспект атаки на Севастополь.— Давайте.— Он связан с визитом Ким Чен Ына в Россию. Сейчас может появиться тройственный союз Москвы, Пекина и Пхеньяна. А это серьезная сила. Это три ядерные державы. Я уже говорил, что нам стоило бы заключить ядерный союз. И я не исключаю, что Россия и Китай могут пойти на ядерную амнистию Северной Кореи, признав ее ядерной державой. Шутки кончились. Тем более, Китай долго готовится вступить в прямое противоборство с США и Западом. И я не исключаю, что он захочет это сделать на территории Украины.— Вы сказали о тройственном союзе и о более глобальном противостоянии с Западом. Готовы ли мы в таком случае к тому, чтобы как минимум сбивать натовские самолеты радиотехнической разведки в районе Крыма?— Сначала мы предпримем предупредительные атаки. Мы будем их выталкивать и выдавливать. А если российское руководство четко скажет, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО, то эти самолеты будут рассматриваться в качестве объектов, которые осуществляют акт агрессии в отношении России. После того как Москва об этом прямо скажет, мы будем их уничтожать.Знаете, когда часовой стоит на посту, он должен поступить следующим образом. Сначала он спрашивает: «Стой, кто идет?» Если нет ответа, он должен крикнуть: «Стой, стрелять буду». И если этот кто-то молчит и не останавливается, то часовой должен применить оружие.И если эти самолеты будут представлять явную угрозу для нашей безопасности, они будут уничтожаться.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20230913/1049374927.html

https://ukraina.ru/20230912/1049339224.html

https://ukraina.ru/20230911/1049282240.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, нато, севастополь, черное море, ракеты, катера