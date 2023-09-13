МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах - 13.09.2023 Украина.ру
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МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах - 13.09.2023 Украина.ру
МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
Россия выразила недовольство Азербайджану по дипломатической линии в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 сентября
2023-09-13T11:43
2023-09-13T11:43
новости
россия
мария захарова
мид рф
азербайджан
баку
новые регионы
выборы
местные выборы
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9 сентября в МИД Азербайджана заявили, что выборы на возвращенных территориях России не могут иметь юридической силы.10 сентября в новых субъектах Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялось знаковое событие – завершились первые выборы по российскому законодательству в местные органы власти.Явка повсеместно превысила 65%, а в ДНР была больше 76%, написала Захарова.В своем телеграм-канале она также упомянула, что Киевский режим предпринял отчаянные попытки сорвать волеизъявление чужого для него народа."Я напомню слова Зеленского. Все те, кто видит своё будущее с Россией, сказал Зеленский, могут паковать чемоданы, ехать на вокзал и уезжать. Возможно, он не знал, что люди ещё и землю с собой захватят. Потому что это земля их предков. Это земля, за которую сражались отцы и деды людей, которые сегодня противодействуют реинкарнации нацизма и фашизма", заявила дипломат.
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новости, россия, мария захарова, мид рф, азербайджан, баку, новые регионы, выборы, местные выборы
Новости, Россия, Мария Захарова, МИД РФ, Азербайджан, Баку, Новые регионы, выборы, местные выборы

МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах

11:43 13.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия выразила недовольство Азербайджану по дипломатической линии в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 сентября

""По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. <...> Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявила Захарова.

9 сентября в МИД Азербайджана заявили, что выборы на возвращенных территориях России не могут иметь юридической силы.
10 сентября в новых субъектах Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялось знаковое событие – завершились первые выборы по российскому законодательству в местные органы власти.
Явка повсеместно превысила 65%, а в ДНР была больше 76%, написала Захарова.
В своем телеграм-канале она также упомянула, что Киевский режим предпринял отчаянные попытки сорвать волеизъявление чужого для него народа.
"Я напомню слова Зеленского. Все те, кто видит своё будущее с Россией, сказал Зеленский, могут паковать чемоданы, ехать на вокзал и уезжать. Возможно, он не знал, что люди ещё и землю с собой захватят. Потому что это земля их предков. Это земля, за которую сражались отцы и деды людей, которые сегодня противодействуют реинкарнации нацизма и фашизма", заявила дипломат.
Досрочное голосование на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
9 сентября, 10:25
Стали известны самые активно голосующие регионы РоссииПо явке на выборах в Единый день голосования лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия, а также регионы, впервые принимающие участие в Едином дне голосования - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики. Причем последняя показала лучший результат явки по стране
 
НовостиРоссияМария ЗахароваМИД РФАзербайджанБакуНовые регионывыборыместные выборы
 
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