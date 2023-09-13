МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Россия выразила недовольство Азербайджану по дипломатической линии в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 сентября
""По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. <...> Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявила Захарова.
9 сентября в МИД Азербайджана заявили, что выборы на возвращенных территориях России не могут иметь юридической силы.
10 сентября в новых субъектах Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялось знаковое событие – завершились первые выборы по российскому законодательству в местные органы власти.
Явка повсеместно превысила 65%, а в ДНР была больше 76%, написала Захарова.
В своем телеграм-канале она также упомянула, что Киевский режим предпринял отчаянные попытки сорвать волеизъявление чужого для него народа.
"Я напомню слова Зеленского. Все те, кто видит своё будущее с Россией, сказал Зеленский, могут паковать чемоданы, ехать на вокзал и уезжать. Возможно, он не знал, что люди ещё и землю с собой захватят. Потому что это земля их предков. Это земля, за которую сражались отцы и деды людей, которые сегодня противодействуют реинкарнации нацизма и фашизма", заявила дипломат.
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