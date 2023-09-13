"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру", - сказала Захарова.
Она напомнила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким.
"Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", - подчеркнула Захарова.
Ранее Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет".
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