https://ukraina.ru/20230913/1049377207.html

"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту

"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту - 13.09.2023 Украина.ру

"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту

Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-09-13T11:47

2023-09-13T11:47

2023-09-13T11:47

крымский мост

новости

захарова

экстремизм

брифинги

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"Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру", - сказала Захарова.Она напомнила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким.Ранее Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет".

https://ukraina.ru/20230902/1049112380.html

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крымский мост, новости, захарова, экстремизм, брифинги