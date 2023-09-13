"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту - 13.09.2023 Украина.ру
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"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту - 13.09.2023 Украина.ру
"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту
Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-09-13T11:47
2023-09-13T11:47
крымский мост
новости
захарова
экстремизм
брифинги
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"Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру", - сказала Захарова.Она напомнила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким.Ранее Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет".
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крымский мост, новости, захарова, экстремизм, брифинги
Крымский мост, Новости, Захарова, экстремизм, брифинги

"Неприкрытый экстремизм": Захарова отреагировала на угрозы Крымскому мосту

11:47 13.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом". Таким мнением поделилась 13 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру", - сказала Захарова.
Она напомнила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким.
"Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", - подчеркнула Захарова.
Ранее Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет".
120 мм танковые снаряды - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
2 сентября, 09:59
Атака на Крымский мост, обеднённый уран, дальность 1500. Главное на Украине на утро 2 сентябряУкраина попыталась атаковать Крымский мост БПЛА. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что его страна может наносить удары по России на 1,5 тыс. км. США отправят на Украину снаряды с обеднённым ураном
 
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