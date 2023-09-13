https://ukraina.ru/20230913/1049374927.html

Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара

Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара - 13.09.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян о том, как ВСУ экологической катастрофой подготовили себе направление главного удара

Перед командованием ВС РФ стоит сейчас сложная задача брать города, не превращая их в руины, считает эксперт бюро военно-политического анализа доцент Департамента социологии финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

2023-09-13T10:37

2023-09-13T10:37

2023-09-13T10:37

интервью

украина

россия

спецоперация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Максимович, поговорим о ситуации на фронте, начнём с Работино и с украинского наступления в целом. По вашей оценке, можно ли говорить о том, что украинское наступление захлебнулось окончательно? Чего не хватило ВСУ и - успеют ли они достичь чего-либо до осенней распутицы?– В моём ответе будет абсолютно фактология, здесь мы будем опираться на те данные, которые у нас есть из открытых источников, а также на данные, которыми я обладаю, которые получил, общаясь с ребятами на передовой. В частности, на двух направлениях – это Запорожское направление и Херсонское направление. Вот с ними я общался совсем недавно. Определимся также в терминологии. Первое, что такое первая линия обороны и второе - что такое линия обеспечения наших передовых позиций.Если говорить о том, что твердят украинские паблики и пропагандисты, которые работают на Украину, ангажированные, естественно, советниками ВСУ со стороны Запада, то они кричат о том, что направление на Токмак - основное направление, так как это логистический центр, и для этого необходимо было прорвать первую линию обороны, которая находится на участке Работино-Вербовое.И также имеется в виду второй вектор атаки, который проходил на Ореховском направлении в районе Пятихаток и в направлении, которое также можно рассматривать как путь на Работино, который находится несколько левее западнее.Грубо говоря, мы видим, что продвижение ВСУ составляет всего лишь попытку закрепления на северных рубежах данного населённого пункта, а с Вербового они были выбиты нашим артиллерийским огнём. И что касается Работино, то там они (ВСУ – Ред.) попадают в огневой мешок несмотря на то, что находятся на линии ещё минных полей.А минные поля, преодолённые ими, как это утверждается в пабликах украинских, ведь это же не значит, что нет опасности минных заграждений, потому что мы сейчас понимаем, что при преодолении минных рубежей, естественно, есть такое понятие, как дистанционное минирование с помощью РСЗО. Это во-первых.Кстати, они частенько это и сами использовали, между прочим - и с помощью МРС-270, и с помощью Хаймарс, потому что эти виды вооружения, эти виды РСЗО тоже предполагают минирование полей дистанционным способом.Кроме того, учитывая тот факт, что именно на рубеже Работино уже зафиксировано уничтожение двух английских 75-тонных "Челленджеров", плохо маневрирующих танков, которые используют подкалиберные боеприпасы, а также боеприпасы с обеднённым ураном, мы понимаем, что всё, что у них было в арсеналах и в резерве, они бросили в бой. Всю технику.Это значит, что предыдущие "Леопарды", в том числе шестой модификации, они удачно спалили на этих минных полях, также их помогли спалить наши "Вихри" и наша мобильная группа, в том числе морской пехоты, которая стоит на этом рубеже героически, на рубеже Токмак-Работино.Что касается провала (украинского контрнаступления – Ред.), как вы правильно заметили, катастрофического положения ВСУ на всех оперативно-стратегических направлениях, которые они определили для атаки… Им их определили, не они сами определили, а Бен Ходжес определил и другие советники в штабе ВСУ Залужного, Свирского и других генералов, именно они определяют направление главных ударов.Я пришёл к выводу, что после подрыва дамбы Каховской, они рассчитывали не только на смытие минных заграждений первой линии прибрежной, они рассчитывали на новые протоки в дельте Днепра - для того, чтобы после осушения естественным путём (солнечные дни и так далее) по этим протокам высаживать десант на левый берег.Они это и планировали, и это было главным замыслом у них. И сейчас мы видим, что это реально был их главный замысел. Это вторым уже вариантом был Токмак… Токмак у них был отвлекающим ударом. У них главной задачей была высадка десанта по протокам, по неизведанным руслам, которые образовались после осушения уже прорванной дамбы, когда уже наблюдательных пунктов нет, когда нет вот этой линии минных заграждений. Они путём этой экологической катастрофы подготовили себе район высадки десанта.Что для этого они сделали? Быстроходные катера, которые были им переданы Америкой, они (ВСУ – Ред.) были ими задействованы. Мне морские пехотинцы говорили, что они даже с некоторой завистью смотрели на эти надувные лодки с моторами под 250 лошадей. С завистью смотрели наши морпехи сначала, они думали: ну нельзя же столько лодок иметь в своём распоряжении и столько дронов различных, которые делают разведку сначала, а потом эти лодки выходят.И наши морпехи начали отправлять заявки, говорят командующему флотом: товарищ адмирал, здесь у нас такая ситуация, что в режиме камикадзе они на быстроходных лодках с мощностью 250 лошадей и десантной вместимостью семь человек пытаются высаживаться на островах, закрепляться там, окапываться. Хотя там окапываться невозможно, там же песок, не окопаешься, всё рыхлое такое. Они говорят: пытаются там окапываться с тем, чтобы образовывать плацдармы, в том числе перебрасываться на левый берег, включая казачьи лагеря и так далее. И это было главным направлением удара.Ну, что произошло, мы видим. Сейчас воочию убеждаемся, что, во-первых, лисьи норы им не помогли, их все равно выдавили из этих казачьих лагерей. Острова за нашими морпехами остаются.Нашим морпехам командование передало новые катера, которые вместо больших лодок они используют, они такие же быстроходные, и они защищены, экипированы… И у нас есть тоже дроны разведывательные, так что артиллерийский пинг-понг – он продолжается.Однако, тут нужно новую тактику ВСУ отметить, они же используют всё, что есть под рукой. А у них под рукой ещё с 2021 года было огромное количество сельхоздронов, и они эти большие дроны сельскохозяйственного назначения ныне используют в качестве ударных. Но морпехи наши тоже привыкли ко всем их ухищрениям.– Сообщают об успехах Вооружённых сил Российской Федерации в районе Купянска. Остановится ли продвижение российской армии на этом направлении, какие там есть сложности, потому что мы видим, оно несколько замедлилось – и, опять же, приближается осенняя распутица.– Тут нужно понять, что Купянское направление – оно славится своими лесопосадками. Что касается Борового и направления самого Купянска, то мы понимаем, что этот город они могут превратить в рубеж обороны, что они делали с Артёмовском, что они делали с Мариуполем. И поэтому у нашего командования здесь большая задача, чтобы не превращать город в руины, возможно - обходить до естественных рубежей и выдавливать по-другому.Потому что, как мы знаем, есть у них (у ВСУ – Ред.) есть концепция городской герильи, когда проламываются бреши в межкомнатных перекрытиях, чтобы было легче перемещаться по жилым домам, имеются в виду многоэтажки. Чтобы людей пытаться в подвалы перемещать, а крыши использовать для ПТРК, для противовоздушной обороны.То есть, мы понимаем, что они могут сделать с городом, они превратить его могут в рубеж обороны, в огромный опорный пункт. Плюс, там же дроны маленькие можно использовать, включая австралийские, которые из фанеры - их не жалко, они могут между домами летать. А кто знает, если он ударный? Наши будут лупить по дронам в любом случае. И – попадать, возможно, в дома. Есть ли в этом смысл?Смысл Купянского направления, на мой взгляд, другой - это естественный рубеж, Оскол. Если мы говорим о рубеже, который может нас каким-то образом интересовать, то это скорее река, нежели город. Но - не будем подталкивать к каким-то решениям наших командиров, которые намного большей информацией обладают… Давайте подождём. Потому что там, скорее всего, есть какой-то замысел - и не какой-то, а вполне определённый.– Перейдём к поставкам западной техники, начнём с британских танков и с причин их неуспеха. Вы уже упоминали о двух уничтоженных подтверждённых танках "Челленджер". Повлияет ли это и как повлияет на поставки западной техники? Потому что в целом реклама для западного военпрома складывается как-то не лучшим образом.– В этой связи мне бы хотелось напомнить вам, что министр обороны Британии Бен Уоллес ушёл со своего поста до того, как было объявлено о потерях боевой техники британского производства на полях Украины.Это говорит о том, что, возможно, одним из мотивов ухода его в отставку был вовсе не тот мотив, о котором сейчас раструбили на Западе, когда сказали, что Бен Уоллес, скорее всего, ястреб, что он слишком активно продвигал эскалацию. А на Западе якобы не заинтересованы уже в такой эскалации, спускают на тормозах…На самом деле там может быть мотивация, которая связана именно со снятием с себя ответственности за провал, потому что провал надвигался, уничтожение "Челленджеров" было неминуемо.У нас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин знает тактико-технические характеристики ПТРК "Корнет" наизусть. Представьте, как знают эти тактико-технические характеристики наши бойцы из мобильных групп, которые курирует Юнус-Бек Янкуров.Они знают, как уничтожать этот "Челленджер", есть у него и верхняя проекция, а у нас есть "Ланцеты", а у нас есть ПТРК, и "Корнеты". И мало того, могут их сжечь "Фаготы", всё, что угодно их может сжечь. И сейчас это на поле боя ощутимо проявляется. Грубо говоря, мы идём к тому, что уничтожить технику западного производства может не только наш ПТУР, но и наш боец с ПТРК. Вот такая ситуация.Поэтому Бен Уоллес говорит: я не хочу быть министром обороны той страны, чьи танки жгут - потому что потом собак навешают на меня, что я отправил танки и... опозорил британский танк.Бен Уоллес очень вовремя ушёл. Мало того, говорят, была обида у него, что его не назначили генсекретарём НАТО, у него была обида якобы на американских хозяев.Но здесь ещё одна деталь. Ведь Бен Уоллес - человек, который хотел заморозить поставку вертолетов "Чинук" на контракт, заключённый в американской компанией "Боинг".Сумма контракта – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Его — Уоллеса - посчитали в "Боинге" недостойным быть министром обороны Великобритании после отказа покупать продукцию "Боинга", тут ещё эта мотивация могла быть, не только танки "Челленджер М-2". Там очень такой тонкий момент. Поэтому не будем говорить о мотивах, будем говорить о танках, а их жгут.– Помимо этого, новая поставка от Соединённых Штатов ожидается, которую озвучил Энтони Блинкен, который приезжал в Киев. Новая помощь на один миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные цели. Также было официальное заявление Соединённых Штатов, которые объявили о передаче Украине 120-мм боеприпасов с обеднённым ураном в рамках пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. Повлияют ли на что-то эти новые поставки? Опять же боеприпасы с обеднённым ураном, если мне не изменяет память, уже поставляли, и они особого эффекта не имели. Предполагается, что они были все уничтожены в Каменецком. Однако, сыграет ли роль эта поставка?– Не забудем упомянуть также снаряды 105-миллиметровые и 155-миллиметровые. 105-миллиметровые снаряды входят в этот пакет, скорее всего это для пушек танковых. Что касается гаубиц 105-миллиметровых, то они у них тоже были, но в небольших количествах. Это так называемые штурмовые гаубицы с небольшой дальностью стрельбы, которые предназначены для поддержки сухопутных войск для прорыва, скажем так.То есть, эта гаубица – не 155-миллиметровая, которая действует с боевым радиусом применения, к примеру, 40 километров даже, то есть, от 25 до 40 км. Здесь идёт речь о 12-15 километрах. Когда мы говорим о таких видах вооружения и таких снарядах… Они начали считать и патроны, патроны для стрелкового оружия, там зафиксированы в пакете. Это значит, что они глумятся над прокси своими, они их не уважают, и они их толкают в бой, давая им исключительно расходники.То есть, они говорят: вы воюйте там... Вот вам расходники, патроны и снаряды, вы можете стрелять. Это детский сад, с этим вооружением нельзя без поддержки с воздуха решать оперативные стратегические задачи.Максимально на что рассчитывает Запад – это оттянуть агонию своих прокси, которые замучили их. У них везде там выборы. Кстати, вот сейчас в Польше будут выборы, и там тоже пошла украинофобия со всех сторон, потому что это тоже стало фактором борьбы.И на Украине это видят. Они начали ругаться, ругать своих спонсоров, это видно прямо в пропагандистских пабликах, Гордон и Арестович, и все остальные – они ругают своих спонсоров. А спонсоры как должны реагировать, которые хоть что-то дают? Они могут реагировать неоднозначно: неблагодарные, неблагодарные вы. Мы вам даём (оружие — Ред. ), а вы неблагодарные - мало крови, очень мало крови, надо было вам Крым брать. Это же такое издевательство над целым народом и такая разводка в стиле Гая Ричи. Это просто удивительно, что украинский народ на это повёлся.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, спецоперация