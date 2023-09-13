Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
Встреча российского и северокорейского лидеров поднимет отношения на новый уровень, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T09:50
2023-09-13T09:50
новости
россия
кндр
ким чен ын
владимир путин
встреча
визит
зарубежье
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У КНДР и России очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру, добавил северокорейский лидер.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, ким чен ын, владимир путин, встреча, визит, зарубежье
Новости, Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, встреча, визит, Зарубежье

Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень

09:50 13.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Встреча российского и северокорейского лидеров поднимет отношения на новый уровень, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений", — сказал Ким Чен Ын.
У КНДР и России очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру, добавил северокорейский лидер.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Вчера, 18:40
Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездахИнформацию о предстоящей встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына обсуждает сегодня вся мировая пресса.
 
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