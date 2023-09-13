https://ukraina.ru/20230913/1049373245.html
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень - 13.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
Встреча российского и северокорейского лидеров поднимет отношения на новый уровень, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T09:50
2023-09-13T09:50
2023-09-13T09:50
новости
россия
кндр
ким чен ын
владимир путин
встреча
визит
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049372021_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ecc0cf6f785cf248e3f503c93a7fd015.jpg
У КНДР и России очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру, добавил северокорейский лидер.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
https://ukraina.ru/20230912/1049367107.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049372021_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_87f7327618370fa9200655890698081e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, ким чен ын, владимир путин, встреча, визит, зарубежье
Новости, Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, встреча, визит, Зарубежье
Ким Чен Ын уверен, что встреча с Путиным поднимет отношения между странами на новый уровень
Встреча российского и северокорейского лидеров поднимет отношения на новый уровень, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости